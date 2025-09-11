Lasarte-Oria se suma un año más a celebrar la Semana Europea de la Movilidad

Bajo el lema 'Movilidad para todas y todos', Lasarte-Oria se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se ... desarrollará entre los días 22 y 26. Para ello, desde el Ayuntamiento, en colaboración con otros agentes locales, se han organizado varias actividades que dieron este jueves a conocer en rueda de prensa el alcalde Agustín Valdivia, la técnico de Medio Ambiente Itziar Gurrutxaga y Eli Gondat, de la empresa Artelatz.

«El objetivo principal de esta semana consiste en fomentar que los desplazamientos que hacemos cada día en nuestra localidad sean a pie o en bicicleta, destacando precisamente el de las bicis como un medio sostenible con el medio ambiente y accesible, así como el caminar como el mejor de todos», destacó el alcalde Agustín Valdivia, aprovechando su intervención para hablar sobre el transporte público. «En Lasarte-Oria hemos hecho un esfuerzo mayúsculo al poner en marcha un autobús 100% eléctrico y totalmente accesible para carros de bebés, así como para personas con movilidad reducida». Precisamente, el primer edil recordó a los lasarteoriatarras que «el día 22 de septiembre el transporte será gratuito en el municipio, por lo que invitamos a todos aquellos vecinos que todavía no hayan probado el autobús Manttangorri que lo hagan».

Por su parte, Eli Gondat, representante de la empresa Artelatz, fue la encargada de detallar el programa de este año. Además, de volver a señalar que el día 22 el uso del autobús urbano será gratuito, los actos centrales se concentrarán el día 26. «Para ese día se han organizado iniciativas dirigidas a edades muy diversas.

El programa Ttipi-ttapa, ondo ibili! arrancará su andadura este nuevo curso, desde Okendo plaza a las 11.00 horas. Este servicio ofrece una gran oportunidad a los más mayores de adquirir un hábito tan saludable como el de caminar. Y, además, hacerlo en compañía de otros vecinos del municipio. Ya por la tarde, habrá más actividad. De 17.00 a 19.30 horas, se realizará un entretenido taller para hacer timbres para las bicicletas. Será en Okendo y no habrá que inscribirse previamente. Además, en colaboración con la biblioteca, habrá un rincón de lectura infantil.

Tampoco faltarán juegos en Okendo y la calle Mayor, que se cerrará para la ocasión. «Sabemos que a veces esto genera molestias, aunque la mayoría de vecinos lo entienden. Es una manera de en esta Semana de la Movilidad poder hacer un uso de kale Nagusia libre de vehículos, que sea un espacio de juego». Esa misma tarde, a las 18.00 horas, los miembros del Ostadar del grupo de Marcha Nórdica también realizarán una sesión.

Este año no faltará el exitoso mercado de bicicletas de segunda mano. En la plaza Okendo, de 16.30 a 20.00 horas, los vecinos podrán vender o comprar bicicletas. En el caso de los interesados en vender, siempre deberá ser mayor de edad, como señalaron los responsables municipales «ya está abierto el plazo para poder inscribirse rellenando un formulario (www. merkabi.eus/lasarte-oria): Para más información se podrá llamar al número 943 670249.

Por otro lado, el día 19, de 16.00 a 20.00 horas, los vecinos podrán revisar y reparar sus bicicletas en la zona del supermercado BM. Al igual que el año pasado, es una actividad organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.