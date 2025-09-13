Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Lasarte

Inscripciones para los cursos de pago de la Casa de la Mujer

María Cortés

LASARTE-ORIA.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, a través de la Casa de la Mujer, pondrá en amrcha a partir del día 29 la programación de los cursos y actividades que se desarrollará hasta el mes de enero. Aunque el plazo para inscribirse finalizó este pasado viernes, día 12, los responsables recuerdan que «para aquellos cursos de pago, y solo los de pago, se abrirá otro plazo de matriculación definitiva del día 17 al 19, ambos incluidos, de 9.30 a 17.00 horas». Es decir, los cursos de interpretación (51 euros), yoga (38,25 euros), el de manualidades (51 euros), el de Taichi (21,98 euros), curso de hipopresivos (44,55 euros) y el de Biodanza. Danza(te) el poder (38,25 euros).

Las personas interesadas podrán inscribirse presencialmente en el mismo Centro de la Mujer, en plaza Aralar, número 5 o hacerlo online, a través de lasarte-oria.eus.

Para aclarar dudas o recibir más información, se podrá diirgir al teléfono 943 363958 o a través del correo electrónico emakumezentroa@lasarte-oria.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Inscripciones para los cursos de pago de la Casa de la Mujer