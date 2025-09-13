Inscripciones para los cursos de pago de la Casa de la Mujer

María Cortés LASARTE-ORIA. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, a través de la Casa de la Mujer, pondrá en amrcha a partir del día 29 la programación de los cursos y actividades que se desarrollará hasta el mes de enero. Aunque el plazo para inscribirse finalizó este pasado viernes, día 12, los responsables recuerdan que «para aquellos cursos de pago, y solo los de pago, se abrirá otro plazo de matriculación definitiva del día 17 al 19, ambos incluidos, de 9.30 a 17.00 horas». Es decir, los cursos de interpretación (51 euros), yoga (38,25 euros), el de manualidades (51 euros), el de Taichi (21,98 euros), curso de hipopresivos (44,55 euros) y el de Biodanza. Danza(te) el poder (38,25 euros).

Las personas interesadas podrán inscribirse presencialmente en el mismo Centro de la Mujer, en plaza Aralar, número 5 o hacerlo online, a través de lasarte-oria.eus.

Para aclarar dudas o recibir más información, se podrá diirgir al teléfono 943 363958 o a través del correo electrónico emakumezentroa@lasarte-oria.eus.