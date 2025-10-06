Desde hoy disponibles los tickets para la ziriko-jana que se celebrará el día 18

M. C. lasarte-oria. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

Poco queda para la celebración de las Euskal Jaiak de Lasarte-Oria. El día 18, la localidad celebrará una nueva edición, una cita que este año llega con energías renovadas, imagen propia y un programa que se irá desvelando poco a poco durante los próximos días. El objetivo, como detallan los organizadores es «consolidar esta jornada como un referente festivo, cultural y comunitario».

Entre los actos ya anunciados se encuentra la zikiro-jana, una comida popular que ahora se materializa con la apertura del plazo para adquirir los tickets. La cita gastronómica será el mismo sábado 18 a las 14.30 horas en Askatasunaren Plaza, con un menú compuesto por ensalada, cordero asado y postre, acompañado de agua, sidra y vino tinto.

La comida estará limitada a 100 personas, y los tickets, con un precio de 30 euros, podrán adquirirse hasta el día 15 en las oficinas de Ttakun kultur rlkartea, de martes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 y 16.00 a 18.00 horas (lunes por la mañana y viernes por la tarde cerrado).

«No habrá menú infantil, aunque la organización habilitará mesas para que niños puedan comer allí. Será responsabilidad de padres y madres llevar su propia comida», informan los responsables.

El programa completo de las Euskal Jaiak se dará a conocer la semana que viene con todos los actos que se organizarán durante todo ese sábado día 18.