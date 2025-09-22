Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Lasarte

Heziketaz arituko dira bihar Borobilean elkarteko aurtengo lehen hitzorduan

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Astelehena, 22 iraila 2025, 20:22

Borobilean Elkarterako ere hirugarren ikasturtea hasi da. «Herritarrekin borobilak osatzea atsegin dugu, baita interesgarriak diren gaietan arituak eta adituak diren hizlariekin tertulia irekiak antolatzea ere. Denetariko arloak jorratu ditugu bi urteotan; komunikazioa eta bizikidetza, herri antolamendua, zaintza sistema, osasun mentala, kulturartekotasuna, euskararen egoera, gizontasunaren ereduak, etxebizitzaren arazoa... eta gainera osasun sistema publikoaren defentsan, pentsionisten aldarrikapenen alde, gazteen ekipamenduez eta doluaz zein heriotzaren pedagogiaz lanketa iraunkorragoa egingo duten herritarren aktibazioa eragin izanak bereziki pozten gaitu», adierazi dute elkartetik.

Ikasturte berri honetako lehen hitzordua, bihar izango da, irailak 24, Euskotren azpiko Oriarte BHIn arratsaldeko 19:00etan. Lehen hitzaldi-tertulian parte hartzeko asistentzia irekia izango da. Euskara izango da hizkuntza da eta gaztelerara itzulpen zerbitzua eskainiko da.

Gaia eskolan, familan, herrian... heziketaz denok dugun ardura izango da eta hizlariek Amaiur, Lizarra eta Lasarte Oria dute jatorria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Heziketaz arituko dira bihar Borobilean elkarteko aurtengo lehen hitzorduan