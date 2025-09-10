Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La sede de la asociación Virgen de Guadalupe está acogiendo estos días la mayoría de los actos de la Semana Cultural. ISAAC FARRÉ

Lasarte

Los extremeños continúan disfrutando de su Semana Cultural

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

Los socios de la Casa de Extremadura Virgen de Guadalupe continúan con la programación de su Semana Cultural. Estos días han podido disfrutar de interesantes charlas, manualidades, taller de postres y varios campeonatos.

Antes de un intenso fin de semana, esta misma tarde habrá nuevamente juegos para adultos, en este caso, con un campeonato de mus, a las 17.00 horas. A las 19.00 horas, final del concurso de pintxos y después, pintxopote.

