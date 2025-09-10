Los extremeños continúan disfrutando de su Semana Cultural

LasarteLos extremeños continúan disfrutando de su Semana Cultural
El Diario Vasco
lasarte-oria.
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13
Los socios de la Casa de Extremadura Virgen de Guadalupe continúan con la programación de su Semana Cultural. Estos días han podido disfrutar de interesantes charlas, manualidades, taller de postres y varios campeonatos.
Antes de un intenso fin de semana, esta misma tarde habrá nuevamente juegos para adultos, en este caso, con un campeonato de mus, a las 17.00 horas. A las 19.00 horas, final del concurso de pintxos y después, pintxopote.
