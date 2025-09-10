Los extremeños continúan disfrutando de su Semana Cultural

La sede de la asociación Virgen de Guadalupe está acogiendo estos días la mayoría de los actos de la Semana Cultural.

El Diario Vasco lasarte-oria. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Los socios de la Casa de Extremadura Virgen de Guadalupe continúan con la programación de su Semana Cultural. Estos días han podido disfrutar de interesantes charlas, manualidades, taller de postres y varios campeonatos.

Antes de un intenso fin de semana, esta misma tarde habrá nuevamente juegos para adultos, en este caso, con un campeonato de mus, a las 17.00 horas. A las 19.00 horas, final del concurso de pintxos y después, pintxopote.