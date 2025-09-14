Detenido en Lasarte-Oria por agredir con un cúter a otro hombre
La víctima presentaba varios cortes sangrantes y fue trasladado a un centro hospitalario
C. T.
Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:56
Un hombre de 28 años ha sido detenido en Lasarte-Oria acusado de agredir con un cúter a otro, provocándole varias heridas sangrantes. Los hechos ... tuvieron lugar en la noche del sábado al domingo y el sospecho fue detenido pasadas las 23.30 horas de esa misma noche, en la Calle Nagusia de la localidad.
Tras ser alertados de la presencia de un hombre herido, patrullas de la Ertzaintza y la Policía Local se desplazaron hasta la Calle Nagusia, donde dieron con la víctima, que presentaba varios cortes. Según pudieron averiguar, otro hombre le había causado las heridas tras agredirle con un cúter. El denunciante tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
Poco después, los agentes dieron en las inmediaciones del lugar con un varón de características similares a las del supuesto autor de la agresión. El sospechoso fue identificado y, tras realizar las verificaciones necesarias, se procedió a su detención acusado de un presunto delito de lesiones con arma blanca. El arrestado fue luego trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar las diligencias oportunas, para después ser puesto a disposición judicial.
