Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

Conferencia y vino de honor en el inicio de la Semana Cultural de Semblante

M. C.

lasasrte-oria.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Las sociedades lasarteoriatarras forman parte de la identidad del municipio y son las responsables de organizar muchas de las actividades que se suelen dinamizar y ambientar el municipio. Como sucediera con la Semana Cultural de la Casa de Extremadura Virgen de Guadalupe recientemente, desde hoy y hasta el domingo es el turno de Semblante Andaluz que festejará con una amplia programación su XXII Semana Cultural.

Los actos comienzan esta tarde, a las 19.00 horas, con la conferencia de la escritora Txani Rodríguez. Después, como todos los años, a las 20.30 horas, se celebrará el vino de honor para autoridades ,socios e invitados en la sede de Semblante Andaluz en Atsobakar.

De cara al fin de semana, tanto el viernes, sábado y domingo, habrá servicio de barra en la plaza Okendo y dentro de la programación no faltarán juegos para los más pequeños, talleres, diversas actuciones, bailes, comidas populares y campeonatos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Conferencia y vino de honor en el inicio de la Semana Cultural de Semblante