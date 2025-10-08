Conferencia y vino de honor en el inicio de la Semana Cultural de Semblante

M. C. lasasrte-oria. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Las sociedades lasarteoriatarras forman parte de la identidad del municipio y son las responsables de organizar muchas de las actividades que se suelen dinamizar y ambientar el municipio. Como sucediera con la Semana Cultural de la Casa de Extremadura Virgen de Guadalupe recientemente, desde hoy y hasta el domingo es el turno de Semblante Andaluz que festejará con una amplia programación su XXII Semana Cultural.

Los actos comienzan esta tarde, a las 19.00 horas, con la conferencia de la escritora Txani Rodríguez. Después, como todos los años, a las 20.30 horas, se celebrará el vino de honor para autoridades ,socios e invitados en la sede de Semblante Andaluz en Atsobakar.

De cara al fin de semana, tanto el viernes, sábado y domingo, habrá servicio de barra en la plaza Okendo y dentro de la programación no faltarán juegos para los más pequeños, talleres, diversas actuciones, bailes, comidas populares y campeonatos.