Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes municipales y miembros de Sasoeta Sasoian en la presentación de las fiestas. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Comienzan las fiestas para los vecinos del barrio de Sasoeta

El chupinazo y pregón inicial serán este viernes a las seis y a partir de ahí podrán disfrutar de muchas otras actividades hasta el domingo

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15

Comenta

El barrio de Sasoeta se prepara un año más para vivir intensamente sus fiestas. En un acto celebrado esta misma semana en el local ... municipal de la plaza San Marcial, cedido por el Ayuntamiento para el uso de la asociación vecinal, se presentó el programa de los festejos que arrancarán en el barrio esta tarde. En el acto participaron el alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia, el concejal de Fiestas, Txus Alonso, y representantes de la asociación de vecinos Sasoeta Sasoian, organizadora de los festejos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comienzan las fiestas para los vecinos del barrio de Sasoeta

Comienzan las fiestas para los vecinos del barrio de Sasoeta