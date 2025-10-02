Comienzan las fiestas para los vecinos del barrio de Sasoeta

El barrio de Sasoeta se prepara un año más para vivir intensamente sus fiestas. En un acto celebrado esta misma semana en el local ... municipal de la plaza San Marcial, cedido por el Ayuntamiento para el uso de la asociación vecinal, se presentó el programa de los festejos que arrancarán en el barrio esta tarde. En el acto participaron el alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia, el concejal de Fiestas, Txus Alonso, y representantes de la asociación de vecinos Sasoeta Sasoian, organizadora de los festejos.

Los actos se desarrollarán desde este viernes y hasta el domingo, combinando actividades para todas las edades, con propuestas gastronómicas, culturales, musicales y deportivas variadas. El alcalde, Agustín Valdivia, destacó en su intervención que «las fiestas de barrio son una de las señas de identidad de Lasarte-Oria, porque crean comunidad, fortalecen lazos y dan vida a cada rincón del municipio. Por eso, animo a todas y todos a acercarse a Sasoeta estos días para disfrutar del ambiente festivo».

Viernes

18 00. Chupinazo y pregón en Andatza plaza.

18 10. Actividad deportiva de Los Chavales de Martija en plaza Uzturre.

18 30. Chocolatada.

19 00. Tardeo con dj Ina

22 00. Toro de fuego.

22 30. Debil Records.

00 30. Txolas dj.

Sábado

11 00. Torneo futbolín, adultos y niños.

11 00. VII Concurso de Tortillas (entrega de 11.00 a 12.00 horas).

12 00. Salida de cabezudos de Lozet.

12 00. Migas extremeñas a cargo de la sociedad Virgen de Guadalupe.

14 30. Comida popular en la plaza Andatza.

16 00. Campeonato de mus.

16 00. Simultáneas de ajedrez.

18 00. Pintxo-pote en el bar de la asociación.

18 30. Tamborrada por el barrio.

19 00. Tardeo con dj Ina.

22 00. Toro de fuego.

22 30. Noche rock con la actuación del grupo Correcaminos.

00 30. Concierto de Stereo rock.

Domingo

11 00. Concurso de bacalao en la plaza Andatza.

11 00. Mercado de libros de segunda mano.

12 00. Cabezudos con Lozet.

13 00. Tamborrada infantil.

13 30. Entrega de premios y sorteo rifa.

14 00. Traca final.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Txus Alonso, puso en valor el trabajo realizado por la asociación vecinal Sasoeta Sasoian. «Es un orgullo ver cómo los vecinos se implican cada año por estas fechas para sacar adelante unas fiestas con tanto cariño y esfuerzo. El programa de este año vuelve a ser muy completo, pensado para todas las edades y con propuestas que combinan tradición, música y diversión».

Aunque todos los actos organizados para esta edición se han recogido en el cartel que se puede ver tanto en la web municipal como por las calles del barrio y otros rincones de Lasarte-Oria, en la presentación quisieron destacar algunas de las citas como la que tendrá lugar esta tarde, a las 18.00 horas, con el chupinazo y pregón. La primera tarde acogerá a partir de esa hora una chocolatada en Andatza plaza, juegos de la mano de Los chavales de Martija elkartea, dirigidos a jóvenes entre LH3 y DBH3 en Uzturre plaza y sesión del dj Ina. Ya por la noche, toro de fuego y música con Devil Records y Txolas dj. El fin de semana se concentrarán las actividades más significativas de la programación como comidas populares, concursos, actuaciones musicales...

Los responsables municipales aprovecharon la presentación para volver a agradecer a la asociación Sasoeta Sasoian y a todas las entidades colaboradoras el esfuerzo realizado para sacar adelante un programa tan variado y popular, invitando nuevamente a toda la ciudadanía de Lasarte-Oria a acercarse a Sasoeta para disfrutar del ambiente.