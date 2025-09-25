Los clásicos pasearon por el municipio

Lasarte-OriaLos clásicos pasearon por el municipio
Lasarte-Oria
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:34
Aficionados al motor, sobre todo a los coches clásicos, disfrutaron de la octava edición del San Sebastian Circuit Spirit. Uno de los grandes alicientes de ... este año fue la presencia de más de una docena de Ferraris, que desfilaron juntos por primera vez en este evento. En la zona del Hipódromo, los coches hicieron una parada para el disfrute de los lasarteoriatarras que se acercaron por allí.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.