Más de un centenar de coches clásicos surcarán Lasarte-Oria el sábado

La octava edición de San Sebastián Circuit Spirit se celebrará este fin de semana. Concretamente la iniciativa se podrá disfrutar este sábado, 20 de ... septiembre. Para dar a conocer los detalles del evento se dieron cita ayer la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Goialde Pildain, así como uno de los responsables de la iniciativa, Agustín García.

Los organizadores informaron que un año más Lasarte-Oria formará parte del recorrido. «El municipio está vinculado al mundo del motor. Este evento es un recordatorio de aquellos años 20 en los que con motivo de la celebración de la segunda edición de la Feria de Muestras de San Sebastián, comenzaron las grandes carreras en el Circuito Automovilista de San Sebastián. La mayoría de los aficionados lo conocerían como 'Circuito de Lasarte', ya que aquí estaba situada la línea de salida y llegada de las carreras», destacan.

De esta manera, por octava vez, el municipio será punto de encuentro de coches clásicos y deportivos. A las diez y media de la mañana partirá la larga cola de coches clásicos desde San Sebastián, desde donde llegarán a Lasarte-Oria. A través de Geltoki kalea pasarán frente a la fábrica de Michelin (hacia las 10.45 horas) y tomarán dirección a Hipodromo etorbidea. Cruzarán la calle Mayor y continuarán por el Circuito en dirección a Tolosaldea. Desde allí tomarán rumbo a Navarra, donde celebrarán su comida en Leitza. A continuación, realizarán el camino de vuelta, haciendo nuevamente parada en Lasarte-Oria, en este caso, una visita de 40 minutos aproximadamente en el Hipódromo.

Ferraris

Para los aficionados al automovilismo, la edición de este año del San Sebastian Circuit Spirit será especial y una gran oportunidad para ver no solo clásicos como Bugati, Aston Martin o Porsche, sino más de una docena de Ferraris. «No suele ser mu y habitual que este tipo de coches participen en este tipo de eventos, por lo que estamos muy contentos de que 15 coches Ferraris tomen parte este año de la caravana. Sin duda será un espectáculo que disfrutaremos mucho», destacó García.

Aprovechando la presentación, los organizadores quisieron resaltar que la Fundación Michelin será la patrocinadora principal del evento. «No podemos dejar pasar la ocasión de agradecer a Fundación Michelín su apoyo, ya que sin su aportación económica no podríamos llevar a cabo esta iniciativa. También agradecemos la colaboración del Ayuntamiento».