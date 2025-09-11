La Casa de Extremadura tiene por delante un intenso fin de semana

María Cortés lasarte-oria. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Las jornadas centrales de la Semana Cultural de la Casa de Extremadura tendrán lugar desde hoy y hasta el domingo. Esta misma tarde, socios y simpatizantes podrán disfrutar del pintxopote, a partir de las 18.30 horas, así como de la actuación organizada por el gimnasio Saito a partir de esa misma hora. Después, a las 19.30 horas de la tarde, la batukada Dimbi-Damba ambientará esta zona del barrio de Sasoeta. Finalizará el día con la cena oficial de los socios, a las 21.30 horas.

Continuando el fin de semana, el sábado por la mañana, para seguir la tradición anual, habrá misa extremeña en las Brígidas, con la actuación de Flor de Jara de Tolosa, y después kalejira con txaranga y cabezudos para llegar a las 14.30 horas a la paella popular. Ya por la tarde, actividades como campeonato de futbolín, karaoke, deporte rural y actuación de danza. También habrá sesión de DJ, así como encierro y sesión DJ Remember 80-90.

La mañana del domingo estará dedicada a los más pequeños con diferentes actividades que culminarán con bailes andaluces con diferentes grupos y la comida popular de cocido extremeño, y a la tarde, concurso de bolos y entrega de premios.