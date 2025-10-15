Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Borobila elkarteak euskararen inguruko solasaldia antolatu du

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Asteazkena, 15 urria 2025, 20:49

Comenta

Borobilean elkartearen hilabete honetako solasaldia gaur burutuko da, 19:00ean, Oriarte Landaberrin. Euskararen orainaren eta geroaren inguruan arituko dira, Garikoitz Goikoetxea eta Iñaki Iurrebaso egileen 'Esnatu ala hil. Euskararen oraina eta geroa, diagnostiko baten argitan' liburuaren bueltan. Bertan, azaltzen den bezala, «noraez gisako batean dago euskararen indarberritzea. Ez dira garairik distiratsuenak. Premiazkoa da beste bultzada bat, orain artekoaz haragoko pausoak ematea, baina zantzu gutxi dago nondik eta nola ekin, are gehiago aldaketa handiko garai hauetan. Helduleku izan nahi du liburu honek, euskararen bilakaera eta egoera zein den ohartzeko tresna. Begiak zabaltzeko ordua da, izan ere. Euskararen biharko ametsak esnatzea eskatzen baitu gaur».

