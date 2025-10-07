Con las Bodas de Oro se pone el broche final a la semana homenaje a las personas mayores

Los socios de Biyak Bat ponen este miércoles el broche final a una semana intensa en la que han tenido especial protagonismo. Con las ... bodas de oro cerrarán los actos de la edición de este año. A las 10.40 horas partirán en kalejira desde el Hogar hasta el convento de las Madres Brígidas, donde a las 11.00 horas se oficiará la misa. Tras ella, se realizará la tradicional fotografía de las parejas y se les entregará un obsequio en la sede social. Ya al mediodía, a las 14.30 horas, tendrá lugar la comida en el Herriko Etxea y posterior baile, a partir de las cinco, con Niko dj.

Pero los actos de esta Semana de los Mayores arrancaron el día uno de octubre, con la izada de bandera, juegos en la sede social, exhibición de gimnasia, juegos de movilidad y la actuación del coro del Hogar. Pero fue este pasado fin de semana cuando tuvieron lugar los actos centrales de la programación. Manteniendo el ambiente festivo, llevaron a cabo la XI Marcha Regulada el sábado. Más de una treintena de parejas se acercaron a Okendo plaza a participar en la iniciativa. Fueron saliendo de dos en dos y con un minuto de diferencia para poder cumplir el objetivo: realizar el recorrido por el pueblo en el menor tiempo posible. La pareja más rápida lo completó en una hora. En meta, los participantes pudieron disfrutar de un pequeño almuerzo.

En la jornada dominical, los socios del Hogar del Jubilado comieron todos juntos en el complejo deportivo de Michelín. La pista de tenis se convirtió por unas horas en el lugar de la comida a la que acudieron representantes municipales y los socios y sus familias. Divididos en varias mesas, en una de ellas se ubicaron representantes municipales como el alcalde Agustín Valdivia o la concejal de Servicios Sociales, Lourdes Acevedo, así como parte de la directiva del Hogar y los dos socios más mayores de Biyak Bat: Itziar C. Núñez Goenaga, de 94 años, y Casimiro García, de 91 años. Tras disfrutar de un suculento menú, les hicieron entrega de varios regalos y también bailaron.