El complejo de Michelín acogió la comida el domingo, en la que tuvieron su protagonismo Itziar y Casimiro, los dos socios más mayores. FOTOS ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Con las Bodas de Oro se pone el broche final a la semana homenaje a las personas mayores

Algunos de los actos, como la tamborrada, tuvo que adaptarse a la lluvia, pero la programación se llevó a cabo en el mejor

María Cortés

María Cortés

Lasate-Oria

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Los socios de Biyak Bat ponen este miércoles el broche final a una semana intensa en la que han tenido especial protagonismo. Con las ... bodas de oro cerrarán los actos de la edición de este año. A las 10.40 horas partirán en kalejira desde el Hogar hasta el convento de las Madres Brígidas, donde a las 11.00 horas se oficiará la misa. Tras ella, se realizará la tradicional fotografía de las parejas y se les entregará un obsequio en la sede social. Ya al mediodía, a las 14.30 horas, tendrá lugar la comida en el Herriko Etxea y posterior baile, a partir de las cinco, con Niko dj.

