La asistencia de público en el Hipódromo ha aumentado casi un 20% en la temporada de verano

Una semana después de finalizar la temporada de verano de las carreras de caballos, una jornada con una gran afluencia de aficionados la del ... pasado domingo, responsables del Hipódromo han asegurado que «la temporada en términos generales ha sido un éxito. La asistencia de público ha subido casi un 20% de media respecto al año anterior. Con una media de algo más de 2.500 espectadores por jornada». Y eso teniendo en cuenta que la Copa de Oro tuvo una afluencia menor que otros años con algo más de 5.500 personas -mejor entrada de la temporada-, debido a que «fue el día más caluroso de todo el verano con 40 grados, lo cual hizo que mucha gente no acudiera al Hipódromo».

Como señalan los responsables, «es verdad que el calendario actual, con carreras nocturnas en Madrid (doble jornada durante muchas semanas) y las carreras de Sanlúcar de Barrameda en agosto, siempre afecta en el número de participantes. Pese a todo, la media ha subido ligeramente respecto al 2024 pasando, de un 7,1 a un 7,3», añadiendo que «la bajada de participantes se notó en especial en las de los 2 años, con carreras de entre 4 y 7 participantes. Cifras bajas que también han sido habituales durante la temporada de primavera y verano de este año en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid en este tipo de pruebas».

Asimismo, desde el Hipódromo donostiarra hacen hincapié en que «fue un éxito la primera edición de la UAE President Cup para caballos árabes con 200.000 euros en premios». Los organizadores tuvieron una agradable experiencia y se espera repetir en 2026.

Deportivamente, «la yeguada Rocío junto a Guillermo Arizkorreta sobresalieron ganando tres de los grandes premios con el Critérium Internacional, Gran Premio San Sebastián y GP Fomento San Sebastián (para yeguas). Igualmente, fue un éxito de temporada para los caballos estabulados en San Sebastián destacando el triunfo de 'See the Dream' en el GP Gobierno Vasco. Una yegua entrenada por Miguel Alonso Roldán para la donostiarra cuadra La Espiga. Además, entrenadores que vinieron de Madrid a pasar el verano aquí como Jesús López con 12 victorias y Víctor Romea con 3 sumaron un meeting sobresaliente». Para acabar, subrayan «la gran temporada de 'Sanber', caballo de la cuadra catalana Costa La Vall entrenado por Ramón Costa, pero que pasó el verano con Miguel Alonso, e hizo historia venciendo en 5 hándicaps. Un hito único para un caballo que comenzó con un 17,5 de valor para acabar con un 39,5 de valor».