La jornada del pasado domingo, última de la temporada de verano, dejó una gran afluencia de aficionados en el Hipódromo. FOTOS ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

La asistencia de público en el Hipódromo ha aumentado casi un 20% en la temporada de verano

Los responsables destacan que en términos generales ha sido un éxito, con una media de 2.500 espectadores por jornada

María Cortés

Lasarte-Oria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

Una semana después de finalizar la temporada de verano de las carreras de caballos, una jornada con una gran afluencia de aficionados la del ... pasado domingo, responsables del Hipódromo han asegurado que «la temporada en términos generales ha sido un éxito. La asistencia de público ha subido casi un 20% de media respecto al año anterior. Con una media de algo más de 2.500 espectadores por jornada». Y eso teniendo en cuenta que la Copa de Oro tuvo una afluencia menor que otros años con algo más de 5.500 personas -mejor entrada de la temporada-, debido a que «fue el día más caluroso de todo el verano con 40 grados, lo cual hizo que mucha gente no acudiera al Hipódromo».

