Arranca la temporada para los equipos de voleibol del Ostadar de Liga Vasca

Comienza la temporada para algunos equipos de la sección de voleibol del Ostadar. Como destacó el entrenador Asier Acuriola, «este año los dos equipos sénior competirán en Liga Vasca.

El conjunto que ascendió la temporada pasada, el de Primera, se mantiene con casi las mismas jugadoras más dos nuevas incorporaciones; una jugadora proveniente del Bera Bera y otra que viene de jugar en la liga argentina», añadiendo que «en paralelo hemos formado otro equipo joven, para Segunda, con jugadoras provenientes del Ostadar y de otros clubes que también competirá en Liga Vasca con el objetivo de hacer crecer a estas jugadoras jóvenes y que puedan dar el salto al equipo de primera más adelante». Por tanto, esta temporada el Ostadar no participará en la liga sénior guipuzcoana.

En cuanto al inicio, el primer equipo en competir será el I Liga Vasca, que juega hoy en Getxo. Siendo el único representante guipuzcoano, el equipo de Lasarte-Oria tendrá que medirse este año a equipos de Bizkaia, Álava, Navarra y La Rioja con la intención de mantener la categoría. De cara a mañana, el equipo II Liga Vasca empezará la temporada en casa. A las 11.00 horas recibe la visita del CD Navarro Villoslada en el polideportivo Maialen Chourraut. Dado el gran número de equipos participantes en esta categoría, se han confeccionado dos grupos y las del Ostadar están en el b, con rivales de Gipuzkoa y Navarra.

En cuanto al resto de equipos de voleibol del Ostadar, el club dispone este año de conjuntos juveniles, cadetes, infantiles y alevines que competirán la Liga de Gipuzkoa.