Ambiente medieval en Lasarte-Oria este fin de semana en una nueva edición de la Feria Xacobea

Durante tres días, del viernes al domingo, Lasarte-Oria se llenará de ambiente, pasacalles, espectáculos callejeros, representaciones teatrales, cuentacuentos, conciertos, demostraciones y puestos en una nueva edición de la Feria Medieval Xacobea. La undécima edición reunirá a más de un centenar de artesanos que convertirán el municipio en una localidad con aires de Edad Media.

Para dar los detalles de esta edición se reunieron ayer en Okendo plaza, lugar clave de la feria, varios representantes municipales encabezados por el alcalde Agustín Valdivia y la concejal de Cultura Ainara Elicechea, así como responsables de la feria, Pedro Carrasco y Asier Velasco.

Lo dicho, Lasarte-Oria volverá a viajar en el tiempo los días 19, 20 y 21, con motivo de la Feria Medieval. «Esta iniciativa se ha convertido en una cita imprescindible para los lasarteoriatarras que esperan con ganas su celebración. Son muchos los que nos han preguntado por ella», destacó el primer edil. Desde la organización, Pedro Carrasco destacó que «la feria de Lasarte-Oria es un referente en el calendario medieval. Este año, además, la coincidencia con el aniversario del convento de las Brígidas añade un valor simbólico y patrimonial muy importante».

Por su parte, la concejal de Cultura aseguró que «es una feria que no solo atrae a visitantes y dinamiza la economía local, sino que también ofrece a nuestros vecinos la oportunidad de disfrutar de cultura, tradición y ocio en un mismo espacio». Precisamente este espacio será kale Nagusia, como Okendo plaza. En cuanto al horario de la feria, ésta arrancará el viernes por la tarde, a partir de las 17.00 horas, y ese primer día estará hasta las 20.30 horas, hora en la que actuará el grupo Ramalleira. El sábado, con el desfile general a las 10.30 horas comenzará la jornada que finalizará sobre las 21.45 horas. El domingo, por su parte, abrirá de 11.00 a 21.00 horas.

Asier Velasco, desde la organización, quiso ayer hacer hincapié en que «intentamos todos los años hacer cosas diferentes y muy visuales para que disfrute el público. Nos encargamos de buscar espectáculos nuevos, traer grupos y música diferentes. Este año, por ejemplo, habrá uno de acrobacias que estamos seguros de que gustará mucho». Aprovechando la presentación, y coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, Velasco recordó que «animamos a las personas que quieran venir a la feria lo hagan en transporte público».

La IX Feria Medieval Xacobea de Lasarte-Oria será una nueva oportunidad para «revivir la magia de la Edad Media, disfrutar en familia y descubrir la riqueza de la artesanía y la cultura popular, en un año marcado por la conmemoración del 350 aniversario de las Brígidas», destacan desde el Consistorio.