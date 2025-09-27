Las actividades de movilidad sostenible fueron las verdaderas protagonistas en Okendo plaza

María Cortés lasarte-oria. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Bajo el lema de este año 'Movilidad para todos y todas', el municipio ha celebrado estos días la Semana Europea de la Movilidad. Esta iniciativa con la que se aboga por «una sociedad universalmente accesible al transporte sostenible», invita a imaginar y trabajar por un futuro en el que los servicios de transporte sean asequibles, inclusivos y seguros, garantizando que caminar, ir en bicicleta y utilizar el transporte público sean opciones viables para toda la ciudadanía.

En este contexto, como ya informaran los responsables municipales, Lasarte-Oria se sumó a la iniciativa y organizó diversas actividades que comenzaron con la acción 'Pon a punto tu bici con Mugi', una furgoneta-taller prestará un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta Mugi personalizada. Los lasarteoriatarras también tuvieron la ocasión de usar el servicio de transporte urbano 'Manttangorri' de manera gratuita el pasado lunes y el colofón a la Semana de Movilidad se vivió este pasado viernes en Okendo plaza y alrededores con una gran fiesta con diversas actividades.

En ella, los mayores participaron por primera vez este año en la iniciativa 'Ondo ibili' y realizaron un recorrido por las calles más céntricas del municipio para animar a otros vecinos a unirse a ellos los viernes durante el resto del curso. En la zona de la plaza, ya por la tarde, se celebró el exitoso mercado de bicicletas de segunda mano, en el que muchos se acercaron a vender y comprar. Con kale Nagusia cortada, los más pequeños disfrutaron con los juegos con bicicletas, donde demostraron su habilidad y destreza sobre las dos ruedas. También hubo taller de chapas y decoración de timbres de bicicleta, así como el rincón de lectura que organizó la Biblioteca municipal.

Por último, y dentro también de esta jornada central de la Semana de la Movilidad, el grupo del Ostadar de Marcha Nórdica partió de Okendo plaza y realizó una pequeña sesión para dar visibilidad a esta iniciativa tan saludable y de moda en los últimos años. Cada vez son más las personas adultas que se animan a practicarla.