Axel Alkorta en las instalaciones del Club Deportivo Leganés.

Hernani

«Veía necesario salir de mi zona de confort y por eso elegí Leganés»

Axel Alkorta. Entrenador de porteros del Club Deportivo Leganés

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:51

Axel Alkorta es uno de esos jóvenes con los que merece la pena dialogar. Desde que dejara por una lesión de jugar como portero en ... el Hernani, se adentró en el mundo de la preparación y su continuo avance le ha llevado hasta Leganés, donde este año vive por primera vez fuera de casa para desempeñar su labor en el club pepinero como preparador de porteros del conjunto de División de Honor Juvenil, una categoría especialmente atractiva. Por ella pasan los mejores jugadores juveniles, que en algunos casos alimentarán en el futuro a la máxima categoría del fútbol español.

