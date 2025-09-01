Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros del equipo de hartubol de Hernani jugando en Plaza Berri durante el desarrollo de la sesión de Hartu Kalea en junio. JUANFER

Hernani

Puesta en marcha de la quinta temporada de hartubol en Hernani

Una actividad deportiva que está diseñada para los mayores de 60 años y que está abierta a todo el que quiera participar

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

Hoy martes inicia la temporada 2025/26 el grupo de hartubol de Hernani, siendo esta la quinta de esta actividad en el municipio.

Año ... tras año se van sumando más deportistas a la iniciativa y están seguros que esta temporada contarán con nuevos refuerzos, «pues nuestras puertas están abiertas para toda aquella persona de más de 60 años que quiera divertirse y hacer amigos, sin ser importante el haber hecho o no deporte en sus años anteriores, lo es quererlo hacer ahora», afirman desde la iniciativa.

