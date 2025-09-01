Puesta en marcha de la quinta temporada de hartubol en Hernani

Miembros del equipo de hartubol de Hernani jugando en Plaza Berri durante el desarrollo de la sesión de Hartu Kalea en junio.

Juan F. Manjarrés Hernani Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04 | Actualizado 20:29h.

Hoy martes inicia la temporada 2025/26 el grupo de hartubol de Hernani, siendo esta la quinta de esta actividad en el municipio.

Año ... tras año se van sumando más deportistas a la iniciativa y están seguros que esta temporada contarán con nuevos refuerzos, «pues nuestras puertas están abiertas para toda aquella persona de más de 60 años que quiera divertirse y hacer amigos, sin ser importante el haber hecho o no deporte en sus años anteriores, lo es quererlo hacer ahora», afirman desde la iniciativa.

«Ya vamos preparando el calendario para el 2025/26, con compromisos que están avanzando, como la salida anual, que este año posiblemente sea a Calatuña de donde ya hemos recibido invitaciones, y no menos importante la organización en junio del segundo encuentro de Newcom-Cachibol-Hartubol a nivel estatal, donde tras la primera edición de este año en Madrid, esperamos contar con equipos de Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia o Andalucia, por lo que tenemos mucho trabajo que hacer», subrayan. En este curso también tendrán que hacer diversas comparecencias y participaciones dado que desde varias localidades vecinas les están pidiendo colaboración para implementar esta actividad. Se trata de puntos como Usurbil, Zarauz o Errenteria. «Evidentemente estamos dispuestos a colaborar en lo que nos pidan». Como en los últimos años, los martes y jueves por la mañana se darán cita en el polideportivo de Hernani, donde hacen ejercicio, amigos y, sobre todo, «nos lo pasamos bien», por lo que aprovechan para invitar a todas las personas mayores de 60 años que quieran probar esta actividad, sin ningún compromiso y hayan hecho o no deporte en años anteriores. «Todas las personas serán bienvenidas», insisten. El primer día es hoy a las 10.00 horas en el polideportivo.

