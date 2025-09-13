Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Garazi Redondo, Eli Insausti, Axier Mingo y Xabier Ezponda presentan la campaña de matriculación.

Hernani

«Nuestras puertas están abiertas para todo el que quiera aprender euskera»

Los dos euskaltegis del municipio tienen en marcha estos días el plazo de matriculación para sus clases

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

Los dos euskaltegis del municipio, el Municipal y AEK, tienen abierto estos días su periodo de matriculación para el próximo curso. Con el apoyo ... del Ayuntamiento, animan a la ciudadanía a aprender o mejorar el nivel de euskera que tengan por medio de la enseñanza que ofrecen. Hasta el día 24 de este mes tiene abierto el plazo de inscripción el Euskaltegi Municipal y hasta el 26 AEK.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

