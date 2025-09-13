«Nuestras puertas están abiertas para todo el que quiera aprender euskera»

Los dos euskaltegis del municipio, el Municipal y AEK, tienen abierto estos días su periodo de matriculación para el próximo curso. Con el apoyo ... del Ayuntamiento, animan a la ciudadanía a aprender o mejorar el nivel de euskera que tengan por medio de la enseñanza que ofrecen. Hasta el día 24 de este mes tiene abierto el plazo de inscripción el Euskaltegi Municipal y hasta el 26 AEK.

En ambos casos, la oferta para aprender euskera es amplia y va de los niveles A0 a C2, haciéndolo además en diferentes modalidades «para que cada cual elija la que más le convenga». El concejal de Euskera, Axier Mingo, ha invitado a «acercarse a los euskaltegis a informarse, nuestras puertas están abiertas» y lo ha hecho en la presentación de la campaña de matriculación. Junto a Mingo han presentado las opciones que hay en Hernani, Eli Insausti (directora del Euskaltegi Municipal), Garazi Redondo (profesora de AEK de Hernani) y Xabier Ezponda (miembro de Dobera Euskara Elkartea).

Eli Insausti explica que «en el Euskaltegi Municipal ofrecemos atención personalizada. Para dar facilidades está la posibilidad del autoaprendizaje o la de acudir por turnos, por ejemplo».

Garazi Redondo, como profesora de AEK Hernani ofrece la alternativas que tiene su centro y se centra en que «además de las clases habituales, en nuestro euskaltegi realizamos proyectos específicos para fomentar el uso del euskera: Zilegi Eskola o Gurasolagun, por ejemplo».

Quien quiera mejorar el uso del idioma, en cambio, podrá apuntarse al proyecto Mintzalaguna de Dobera Euskara Elkartea. «Consiste en practicar euskera en un grupo reducido, de manera informal y gratuita», explica Ezponda. La inscripción se puede realizar desde www.dobera.eus o acercándose a su sede.

El concejal Axier Mingo subraya que «las instituciones trabajamos para que el dinero no sea obstáculo para aprender euskera». Por ello, el Ayuntamiento de Hernani ayuda económicamente a todas las personas empadronadas en el municipio y todas ellas reciben el 70% de la matrícula del euskaltegi. Además, las personas desempleadas, estudiantes, jubiladas y con diversidad funcional recibirán hasta el 90% de la matrícula por parte del Consistorio.

El organismo HABE del Gobierno Vasco también adelanta el coste de la matrícula al alumnado del nivel A1 y este año también al de A2. De la misma forma, ayuda a las personas entre 16 y 18 años que saquen el título oficial C2.