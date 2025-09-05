Paellada en la pista polivalente del barrio de Latsunbe Berri

J. F. M. HERNANI. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El barrio Latsunbe Berri y Marieluts se encuentra inmerso en sus fiestas estos días. Tras el inicio de ayer con el txupinazo y la esperada sardinada popular, hoy es el turno de una jornada intensa, en la que cabe citar la paellada que desde las 14.00 horas se vivirá en la pista polivalente. Con un precio popular, habrá luego juego sorpresa y bingo.

Una buena jornada para pasarlo bien en Latsunbe Berri. El pistoletazo de salida lo dará el torneo de pelota Iturritxo Elkartea, con salida de los cabezudos y la trikitixa a las 11.30. La fiesta de la espuma para los pequeños será a las 12.00 del mediodía. Los hinchables y las camas elásticas se podrán ver y disfrutar desde las 16.30 y las podrán utilizar hasta las 19.30 horas. Por la tarde hoy habrá también campeonato de ping-pong a las 17.00.

La jornada de hoy sábado se completará con un campeonato de toka, chocolatada en la pista polivalente, música a cargo de Mikeltxi desde las 20.30, además de bingo popular y toro de fuego, este último a las doce de la noche. El domingo se celebrará la degustación de sidras.