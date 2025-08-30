Música, bertsolaris, herri kirolak... de todo en la última jornada

HernaniMúsica, bertsolaris, herri kirolak... de todo en la última jornada
DV
Hernani
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:32
El programa del último día festivo en Portu de hoy domingo contará con otras muchas actividades, además de la degustación sidrera en la plaza. Comenzarán ... con el lanzamiento de cohetes y diana a cargo de los txistularis, para oficiarse luego en la parroquia de Hernani una misa por los fallecidos del barrio, a las 12.00 horas. Los bertsolaris actuarán a la misma hora y a las 13.00 se vivirá el campeonato de toka y bote en su 49 edición. Herri Kirolak será protagonista por la tarde, con presencia de aizkolaris y harrijasotzailes, cerrando las fiestas con una verbena a cargo del grupo Iratzar, justo antes de la salida del toro de fuego y la traca final.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.