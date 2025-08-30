Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Música, bertsolaris, herri kirolak... de todo en la última jornada

DV

Hernani

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:32

El programa del último día festivo en Portu de hoy domingo contará con otras muchas actividades, además de la degustación sidrera en la plaza. Comenzarán ... con el lanzamiento de cohetes y diana a cargo de los txistularis, para oficiarse luego en la parroquia de Hernani una misa por los fallecidos del barrio, a las 12.00 horas. Los bertsolaris actuarán a la misma hora y a las 13.00 se vivirá el campeonato de toka y bote en su 49 edición. Herri Kirolak será protagonista por la tarde, con presencia de aizkolaris y harrijasotzailes, cerrando las fiestas con una verbena a cargo del grupo Iratzar, justo antes de la salida del toro de fuego y la traca final.

diariovasco Música, bertsolaris, herri kirolak... de todo en la última jornada