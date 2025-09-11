Merkataritza Festa llena de actividades hoy el centro de la localidad Se pondrá en marcha a las diez de la mañana y no se cerrará hasta última hora de la tarde con un pintxo-pote especial en ocho bares

Juan F. Manjarrés hernani. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Degustaciones, talleres, animación de calle, pintxo-pote con productos locales, homenajes... de todo habrá hoy en el centro de la localidad con motivo de la gran Fiesta del Comercio, que llega un año más de la mano de la asociación de comerciantes Berriak y el Ayuntamiento. El programa lo hace repleto de actividades, con algunos nombres reseñables. Entre ellos cabe citar los de los homenajeados. La Fiesta del Comercio suele ser una fecha para reconocer la labor de la hostelería y el comercio de Hernani. Por eso, este año se homenajeará a la frutería Iñigo Díez por su 75 aniversario. También a dos personas claves en la trayectoria de la asociación Berriak: Tomás de Diego y Dami Moriana. De Diego, responsable de la panadería Antziola y ya jubilado, ha sido presidente de Berriak durante más de 15 años. Moriana, de Hoki Lencería, fue una de las fundadoras de la asociación y ha participado durante muchos años en la comisión directiva. El acto de homenaje tendrá lugar frente a la sede de Berriak en Andre Kalea, desde las 13.15 horas.

Hoy, por tanto, es el gran día de la Fiesta del Comercio, coincidiendo con la iniciativa puesta en marcha este año de Hartu kalea!. Por ello, el Casco estará cerrado al tráfico a partir de las diez de la mañana, sacando los establecimientos sus productos a la calle.

10 00. Festa hasiera. Komertzioek kalea hartuko dute.

10 30/13:30. Bertako produktuen azoka.

11 00. Show coorking-a Zigor Ituarrietarekin, Urbieta kalean.

13 15. Omenaldia. Iñigo Diez fruta-denda, Tomas de Diego eta Dami Moriana.

16 30/17:30. Familia tailerra. Askari osasuntsuak.

17 00. Tailerra: In kafea zure etxean.

17 30/18:30. Sagar dastaketa, Manuel eta Maddi Iradi. Urbieta kalea.

18 30. Kale animazioa. Mogumbo.

19 00. Bertako produktuen pintxo-potea.

Dentro de la programación establecida para esta Merkataritza Festa, habrá un mercado de productos locales en Plaza Berri desde las diez de la mañana y hasta el mediodía. Habrá 16 puestos: Miel (Aikur e Ibai Ormaetxea), lácteos (Larreta), quesos (Behieko y Berbelar), pasta (Zituene), manzanas (Iradi), carne (Perrapa), verduras (Arriatzu, Herrilur y Nekazal Eskola), conservas (OnEin), helados (Leizuri), herboristería (Goxo), libros (Argia) y el punto de información de Hernani Burujabe.

También se prevé una sesión de show cooking de la mano del cocinero Zigor Iturrieta en la zona peatonal de la calle Urbieta. Por la tarde, en ese mismo lugar, habrá un taller para familias sobre meriendas saludables por parte de Eliku y degustación de manzanas con Manuel y Maddi Iradi, del caserío Zabalo-enea. En la cafetería Kuia se desarrollará también otro sobre la preparación del café en casa.

Cuando terminen los talleres comenzará la animación callejera de la mano de Mogumbo y habrá pintxo-pote de productos locales en ocho bares del centro del municipio: Andrekale 21, Aralar, Atxur, Ekos, Goiz Eguzki, Haida, Harresi y Joxe Mari. Una jornada completa que llega con un número importante de actividades.

Bonificaciones

Hoy viernes y con motivo de la Fiesta del Comercio, los establecimientos que se han apuntado harán un descuento del 5% y 3% a quienes paguen con la moneda local Ekhilur. Además, quienes participen en los talleres o la mesa redonda de ayer jueves recibirán un pequeño regalo.

Hay que recordar que, además de los talleres de hoy viernes, ha habido otros dos más: Uno sobre alimentación sostenible a cargo de Goxo Belardenda y otro práctico de conservas vegetales a cargo de OnEin Kontserbak. Este taller fue en la sede de Bertatik Elikatuz y previamente hubo una visita guiada para conocer el proyecto.