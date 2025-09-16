Juicio para un hernaniarra fallecido que trabajó expuesto al amianto durante años

J. F. M. hernani. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Mañana a las 11.00 horas y en el Juzgado de lo Social número 3 de Donostia se tratará una demanda contra las empresas Cofivacasa, Sidenor Aceros Especiales y Europea Aceros Industriales, por el fallecimiento de Andrés G.C, vecino de Hernani, que murió como consecuencia de un cáncer pulmonar, razón por la cual se reclama en concepto de daños 172.607,27 euros. Andrés G.C. trabajó desde 1974 hasta el cierre de la planta en 1992 en Pedro Orbegozo-Acenor en los Hornos PITT, donde recalentaban los tochos de la fundición, previamente a su laminado. Más tarde pasó al tren blooming, colada continua y trabajó electricista de mantenimiento. Las empresas Cofivacasa y Sidenor son demandadas como sucesoras de Acenor. Igualmente, Andrés trabajó en Europa Aceros Especiales, empresa dedicada a la fundición, entre noviembre de 1992 y el 28 de enero de 1993.

La asociación de afectados por el amianto, Asviamie, ha llamado a una concentración de media hora mañana jueves a las 10.30 horas frente a los juzgados de Donostia.

Según consta en el informe del Hospital Donostia de junio de 2023, al hernaniarra se le diagnóstico neoplasia pulmonar. El INSS emitió una resolución reconociendo a la viuda las prestaciones derivadas de enfermedad profesional. El trabajador fallecido fue incluido en octubre de 2023 en el fichero de Osalan como trabajador expuesto al amianto

El operario trabajó como gruista y, finalmente, realizando trabajos de electricista. Además, hacía horas extras diarias o en fin de semana, siendo habitual la polivalencia en diferentes puestos y la realización de tareas de limpieza. En concreto, los operarios se ocupaban de recoger y limpiar las escorias y escombros de los hornos, «que contenían amianto», incluso en ocasiones, picando el revestimiento de las tapas de los hornos, también forradas de amianto.

«Ni Pedro Orbegozo, ni Acenor, jamás informaron del riesgo, ni dotaron de sistemas de aspiración para la limpieza, ni entregaron más protección respiratoria que una simple mascarilla de papel, ni lavaban la ropa de trabajo..., pese a la cantidad de polvo y de humo que había», afirman desde Asviamie.