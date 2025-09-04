Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Festejo del año pasado llevado a cabo en la pista polivalente de Latsunbe Berri.

Hernani

Intenso fin de semana con fiestas en los barrios de Latsunbe Berri y Zikuñaga

En el primero, el plato fuerte de hoy será una sardinada popular que se desarrollará desde las 20.30 horas en la pista polivalente

Juan F. Manjarrés

Hernani.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

Hernani y fiestas en los barrios son prácticamente sinónimos este mes. Este fin de semana que comienza hoy viernes lo hace además por partida doble, ya que dos zonas del municipio celebran unos festejos con los que disfrutan especialmente sus vecinos: Latsunbe Berri y Zikuñaga. Hernani, por tanto, contará con fiestas de manera intensa hasta el domingo. Y todo ello con otros barrios esperando su turno: Karabel, Lizeaga o Zelabide, este último en el primer fin de semana de octubre, están ya con casi todo listo para vivir también entrañables jornadas festivas.

De momento es el turno de Latsunbe Berri y Zikuñaga, dos barrios que llevan ya muchos años no fallando a su cita anual con las fiestas. En ambos casos el txupinazo se vivirá esta tarde y los festejos se alargarán hasta bien entrado el domingo. En el caso de las fiestas promovidas desde la asociación de vecinos Iturritxo en las zonas de Latsunbe Berri y Marieluts, el cohete de inicio de fiestas se lanzará esta tarde a las 18.30 horas. Acto seguido, y durante una hora, los pequeños podrán disfrutar de una sesión de cuentacuentos para pasar luego a divertirse con Jenny y su aerorumba. Una de las principales citas dentro de esta primera jornada festiva llega a las 20.30 con la tradicional sardinada popular en la pista polivalente. La noche contará con la música en el tablado a cargo del dj Mikeltxi, comenzando a las 21.30 horas y finalizando sobre las 02.00.

Como suele ser habitual, el día más intenso llegará mañana sábado, con un programa que se pondrá en marcha a las diez de la mañana y no se cerrará hasta la noche. El pistoletazo de salida lo dará el torneo de pelota Iturritxo Elkartea, con salida de los cabezudos y la trikitixa a las 11.30. La fiesta de la espuma para los pequeños será a las 12.00, para llegar a la comida popular en forma de paella a las 14.00. Los hinchables y las camas elásticas se podrán ver y disfrutar desde las 16.30, durante tres horas, con campeonato de ping-pong a las 17.00. La jornada del sábado se completará con un campeonato de toka, chocolatada, música a cargo de Mikeltxi desde las 20.30, además de bingo popular y toro de fuego, este último a las doce de la noche.

