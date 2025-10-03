Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

Intensa jornada hoy dentro de las fiestas de Zelabide, con paella popular

J. F. M.

HERNANI.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Comenta

La fiestas de Zelabide se pusieron en marcha ayer por la tarde y hoy sábado lo cierto es que contará con un enorme número de actividades. Comenzarán a las 10.00 con una diana y hasta la noche no parará de ofrecer actividades el programa. Durante la mañana el protagonismo será para la prueba de obstáculos para niños, herri kirolak, juegos para adultos, cañón de espuma y bertsolaris.

Tras la comida en forma de paella popular será el turno de los hinchables, campeonato de toca, aerorumba con Jenny, futbolín humano, bingo, chocolatada, baile para niños y luego adultos, toro de fuego y una traca en la plaza Gabriel Zelaia. Mañana habrá más hasta las 14.00.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Intensa jornada hoy dentro de las fiestas de Zelabide, con paella popular