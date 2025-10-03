Intensa jornada hoy dentro de las fiestas de Zelabide, con paella popular

J. F. M. HERNANI. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La fiestas de Zelabide se pusieron en marcha ayer por la tarde y hoy sábado lo cierto es que contará con un enorme número de actividades. Comenzarán a las 10.00 con una diana y hasta la noche no parará de ofrecer actividades el programa. Durante la mañana el protagonismo será para la prueba de obstáculos para niños, herri kirolak, juegos para adultos, cañón de espuma y bertsolaris.

Tras la comida en forma de paella popular será el turno de los hinchables, campeonato de toca, aerorumba con Jenny, futbolín humano, bingo, chocolatada, baile para niños y luego adultos, toro de fuego y una traca en la plaza Gabriel Zelaia. Mañana habrá más hasta las 14.00.