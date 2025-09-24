Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del partido que el domingo se jugó en Landare. DRAVERRA

Hernani

El Hernani debutó en División de Honor Élite con una meritoria victoria ante Les Abelles de Valencia

J. F. M.

HERNANI.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

Difícil y complicado era el debut del Hernani en el arranque de la temporada, ante un equipo que militó la anterior campaña en la División de Honor del rugby estatal y reforzado con fichajes para luchar por volver a la máxima categoría

El primer tiempo fue un total control por parte de los delanteros hernaniarras y un peligro con los ataques de la línea. En el descanso el HCRE dominaba por un 6-0 al rival. En la reanudación del partido, tras un ensayo que puso el 11-0, dos errores locales pusieron un 11-12 en el marcador, pero el dominio hernaniarra les llevó a otro ensayo transformado 18-12. Les Abelles respondía con otro ensayo no transformado y puso el 18-17 en el minuto 60. A partir de ahí, los nervios y faltas propiciaron a favor de los locales 3 golpes de castigo transformados, que dejaron el marcador en un 27-17.

Fue como un sueño y lo que parecía muy difícil los jóvenes jugadores locales lo hicieron posible y demostraron por qué están en la Élite.

