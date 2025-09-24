El Hernani debutó en División de Honor Élite con una meritoria victoria ante Les Abelles de Valencia

J. F. M. HERNANI. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Difícil y complicado era el debut del Hernani en el arranque de la temporada, ante un equipo que militó la anterior campaña en la División de Honor del rugby estatal y reforzado con fichajes para luchar por volver a la máxima categoría

El primer tiempo fue un total control por parte de los delanteros hernaniarras y un peligro con los ataques de la línea. En el descanso el HCRE dominaba por un 6-0 al rival. En la reanudación del partido, tras un ensayo que puso el 11-0, dos errores locales pusieron un 11-12 en el marcador, pero el dominio hernaniarra les llevó a otro ensayo transformado 18-12. Les Abelles respondía con otro ensayo no transformado y puso el 18-17 en el minuto 60. A partir de ahí, los nervios y faltas propiciaron a favor de los locales 3 golpes de castigo transformados, que dejaron el marcador en un 27-17.

Fue como un sueño y lo que parecía muy difícil los jóvenes jugadores locales lo hicieron posible y demostraron por qué están en la Élite.