Hernani Burujabe organiza un concurso fotográfico sobre su labor

Hernani Burujabe organiza un concurso fotográfico a través del cual quieren conocer la realidad del municipio. Busca responder a preguntas como «¿qué se te ... ocurre cuando hablamos de cuidados?, ¿de alimentación?, ¿de qué manera han influido los proyectos de Hernani Burujabe en el pueblo?».

La intención de las imágenes pueden ser bien una denuncia de situaciones que hay en Hernani en los 7 sectores que forman Burujabe, pero también puede estar relacionada con las alternativas que se están construyendo o se podrían hacer en ellos. «También se puede apostar por una fotografía que combine las dos anteriores, es decir, una imagen que aúne denuncia y alternativa».

La entrega del material gráfico se podrá hacer del 22 de septiembre al 19 de octubre, enviándolas a la siguiente dirección de correo electrónico: bidea@hernaniburujabe.eus. En el mensaje también deberán constar el nombre y apellidos del autor y una breve descripción de la fotografía.

Todas las fotografías estarán expuestas el sábado 25 de octubre en Plaza Berri. «Ese día celebraremos, precisamente, el de la soberanías (Burujabetzen Eguna) y allí estarán los agentes de los siete sectores económicos que son eje de Hernani Burujabe para informar sobre su trabajo», afirman. Esa celebración contará con una programación durante todo el día y se aprovechará para realizar la entrega de premios del concurso de fotografía, a las 13.30 también en Plaza Berri.

En lo que se refiere a los premios que se podrán conseguir participando en el concurso fotográfico estarán un lote de productos de Herrilur, una sesión de asesoramiento y una cuota de socio de Enherkom, 100 ekhis de Ekhilur, cuatro árboles autóctonos de Hernani por parte de Sagarreta, material deportivo del club de rugby de Hernani y otro del Club Deportivo Hernani.

Hay que recordar que Hernani Burujabe ha creado en los últimos cuatro años proyectos en sectores como alimentación, cuidados, energía, biodiversidad, moneda, telecomunicaciones y vivienda.