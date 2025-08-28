Las fiestas en los barrios regresan con el desarrollo de las de Portu

El barrio Portu retoma este fin de semana el programa de fiestas en los distintos barrios de la localidad y lo hace con unas ... que todos los años tienen un especial protagonismo y una gran tradición en el municipio: San Juan Txiki.

Año tras año en Hernani el final del mes de agosto y con ello el inicio de un nuevo curso lo marca el desarrollo de estas fiestas en el barrio Portu. Tras ellas llega un mes de septiembre que lo hace repleto de actividades festivas en otros muchos barrios, como los de Latsunbe Berri/Marieluts, Zikuñaga, Karabel... además de las Euskal Jaiak en el centro a mediados de mes.

Pero antes de todo ello llega el turno de disfrutar de las fiestas de Portu, que no fallan ningún año. Ya por la mañana hoy viernes se vivirán distintos actos, aunque el inicio oficial con el lanzamiento de cohetes y la salida de gigantes y cabezudos no se haga hasta las doce del mediodía. Hay que decir que contará con la presencia de dos gigantes que llegan desde el grupo hernaniarra como novedad.

De todos modos, ya antes, a las 10.00 horas, se pondrá en marcha el primero de los actos festivos con un concurso de dibujo y pintura, además de la apertura del parking infantil a las 11.00 con hinchables, camas elásticas, olla... La primera parte del día de hoy viernes contará también con una exposición de los trabajos hechos en el concurso de dibujo y pintura.

Por la tarde el protagonismo será para los juegos infantiles, desde las 17.00 horas, con carrera de sacos, lokotxas, juego de la silla y el de harina y agua. Una hora más tarde comenzará el concurso de tiestos en homenaje a Txapete, para seguir luego con una chocolatada pensada para los pequeños. A las ocho de la tarde se pondrá en marcha uno de los actos que siempre gusta, como es la sardinada popular, en su 33 edición, para terminar la primera jornada festiva con la música del grupo Alaiki.

Mañana sábado se comenzará pronto, con Egunsentia y lanzamiento de cohetes a las 8.00 horas, para seguir luego con los juegos infantiles. La primera parte día contará con carrera de cintas, campeonato de tiro con carabina y otro de baloncesto.

La tarde del sábado cuenta como todos los años con el paseo en burro, que vive su 72 edición. Toda una tradición que es especialmente seguida por muchos vecinos del municipio. Este año no se podrá contar con la actuación los payasos Patxin eta Potxin, pero desde las 19.00 se les hará un acto de agradecimiento.