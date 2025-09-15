Una exposición con las mejores 24 fotografías del concurso

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Cimasub vuelve a traer este año a Biteri una exposición que supone una oportunidad única para admirar las 24 mejores fotografías presentadas en el concurso anual del festival. Las imágenes seleccionadas transportan al espectador a algunos de los paisajes marinos más espectaculares del mundo, desde coloridos arrecifes de coral hasta oscuras profundidades habitadas por criaturas misteriosas. Entre los fotógrafos galardonados, destaca Joan Barcia, cuya obra recibió la Barandilla de Oro y el premio PADI, y Merche Llobera, ganadora de la Barandilla de Plata. También se reconocen los trabajos de Rowan Dear, premiado con la Barandilla de Bronce, Daniel Landa, el premio EITB a la mejor galería del Cantábrico, y de Diego Carral, quien recibió el premio UICN por su compromiso.