Endika Barrenetxea aguarda ya rival para la final del Torneo Individual

Endika Barrenetxea dio el pasado sábado un golpe de autoridad en el Torneo Individual de Remonte Eusko Label al imponerse por 30-24 a Xabier Azpiroz en un encuentro intenso, peloteado, y muy disputado. Con este triunfo, el zaguero de Hernani se clasificó de forma directa para la final, mientras que su rival, pese a la derrota, logró sumar un punto que puede ser valioso en la lucha por entrar en semifinales. Barrenetxea ha terminado con doce puntos la liguilla. Azpiroz ha acabado con cuatro, mientras Ansa tiene tres y Juanenea cuenta con uno. Los tres tienen opciones de ser semifinalista. Ansa hará una prueba mañana jueves para saber si puede jugar o no.

El choque arrancó con máxima igualdad y mucho peloteo. Azpiroz plantó cara desde el primer pelotazo, firme en defensa y aprovechando cada ocasión para sumar tantos. Durante la primera mitad, el marcador avanzó parejo, reflejando la ambición de ambos remontistas hasta el 11-10.

Sin embargo, a medida que avanzaba el partido Barrenetxea fue marcando diferencias. Con mayor claridad en sus golpes y una notable seguridad en los momentos decisivos, logró despegarse en el marcador. Su saque fue decisivo con nueve tantos. Su experiencia y capacidad para manejar los tramos calientes del encuentro acabaron resultando determinantes. Cogió tres tantos de ventaja el hernaniarra en el15-12 y lo aumentó hasta el 26-20 y 30-24 final. Hubo una pequeña reacción de Azpiroz que se puso a dos tantos, 21-19, pero volvió a escaparse Barrenetxea.

A por la tercera

Azpiroz no bajó los brazos en ningún momento, pero el empuje de Barrenetxea fue demasiado. El 30-24 final reflejó la superioridad del ganador en la segunda parte del duelo y confirmó su billete directo a la gran final, donde buscará coronar su excelente trayectoria en el torneo con la tercera txapela.

Barrenetxea terminó con 16 tantos en el peloteo y 9 con el saque. Azpiroz lo igualó en el peloteo pero hizo finalmente 4 tantos de saque.