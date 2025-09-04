Elektrotxaranga esta tarde en el barrio Zikuñaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Los vecinos del barrio Zikuñaga van a pasarlo también muy bien durante este fin de semana con el desarrollo de sus fiestas. El txupinazo se vivirá esta tarde desde las 17.30 horas, con salida de cabezudos. Jenny llevará su aerorumba a las 18.00 a Zikuñaga, con holly party posterior. Después habrá chocolatada, para hacer aparición a las 20.30 la elektrotxaranga Matraka. Por lo noche será el turno de música de dj, desde las 23.30 horas, y del toro de fuego.

Mañana sábado será un día intenso en Zikuñaga. A las 12.00 comenzarán con Apaxi como cuentacuentos, con celebración de concurso de tortillas a las 12.30. La degustación de sidras llegará justo después. Por la tarde habrá gincana para todas las edades desde las 16.30, con salida de la txaranga Ilargi dos horas más tarde. La tamborrada del barrio saldrá a las 20.00 y el toro de fuego y los fuegos artificiales se verán a las 22.00. La noche contará con verbena con protagonismo para el grupo Itzal a las doce.