Hernani

Degustación de sidras y tamborrada en Zikuñaga

J. F. M.

HERNANI.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31

Zikuñaga lo está pasando en grande estos días con motivo de la celebración de sus fiestas. Hoy llega un día especialmente bonito, con festejos que todos los años son un éxito de acogida. Uno de ellos es la degustación de sidra que, a diferencia de otros barrios, en lugar de hacerlo en domingo se desarrolla en el mediodía del sábado. Tendrá lugar justo después del concurso de tortillas de las 12.30 horas. Otra de las citas relevantes es la salida de la tamborrada del barrio, no son muchos los que la tienen. Partirán a las 20.00 horas con sus tambores y barriles. Dos horas más tarde habrá toro de fuego y el espectáculo de los fuegos artificiales, seguido de una verbena con el grupo Itzal.

Todo ello en una jornada de sábado que contará también con sesión de cuentacuentos con Apaxi, ginkana para todas las edades y la salida de la txaranga Ilargi.

Mañana domingo se vivirá la última jornada festiva, con protagonismo para los actos en la ermita de Zikuñaga y de la paellada popular que se pondrá en marcha a las 14.30. Luego será la traca de fin de fiestas.

