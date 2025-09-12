«Cuántas cajas de frutas y verduras habréis movido durante 75 años»

Si muchas veces no es sencillo estar un año con un establecimiento comercial abierto en los tiempos que corren, pues imagínense 75. Esa es ... la cifra que ha cumplido la conocida frutería Iñigo Díez, situada en Kale Nagusia, y con tal motivo este viernes recibió el homenaje de sus vecinos.

Se celebraba la Fiesta del Comercio y en ella un año más había espacio para los homenajes. Pocos negocios llevarán tanto tiempo abiertos en Hernani y siendo una auténtica referencia en su sector. O sea que el homenaje era más que merecido.

Distintas generaciones de la frutería se dieron cita en un acto que se desarrolló a las 13.15 horas, sencillo pero emotivo a la vez, y que contó con la participación tanto de representantes del Ayuntamiento como de Berriak. En el primero de los casos fueron el alcalde, Xabier Lertxundi, y la concejal responsable del área, Patxi Ibarguren, los que se dieron cita ayer en la zona exterior de la sede de Berriak par acompañar a los homenajeados. También estuvieron presentes concejales de los grupos de la oposición.

El alcalde puso el acento en la importancia que tiene el pequeño comercio en la vida del municipio. «Sois mucho más que un establecimiento comercial», afirmó dirigiéndose a los homenajeados. Abierto oficialmente desde 1950, «me comentan que ya antes había actividad» indicaba el primer edil, contó en el homenaje con la presencia de distintas generaciones que se han ido haciendo cargo del negocio familiar. «Cuántas cajas de fruta y verdura habréis tenido que mover en tantos años de actividad», subrayaba Lertxundi.

Pero no fueron los únicos homenajeados ayer, ya que también pudieron disfrutar de un día muy bonito dos personas especialmente vinculadas a la asociación de comerciantes y hosteleros de Hernani, Berriak. Tomás de Diego, de Antziola Okindegia, durante más de 15 años ha sido presidente de la asociación; mientras que Dami Moriana, de Hoki Lencería, ha sido una persona muy activa en la junta directiva de Berriak. «Es una labor que no se ve tanto, pero que es sumamente importante», remarcó Xabier Lertxundi.