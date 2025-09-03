Cacerolada mañana frente al ayuntamiento convocada por Gernika-Palestina

J. F. M. HERNANI. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

Dentro de la iniciativa popular Gernika-Palestina y bajo el lema 'Genozidioa Stop! Ruptura con Israel ya', se han organizado caceroladas mañana frente a los ayuntamientos a las siete de la tarde. Hernani se ha sumado a esta iniciativa. «Reiteramos nuestra indignación ante el recrudecimiento del genocidio contra el pueblo palestino. Tras haber destruido sistemáticamente todas las infraestructuras de Gaza, Israel continúa masacrando y matando de hambre y de sed a la población palestina, atacando de forma sistemática los hospitales en ruinas y asesinando a centenares de profesionales de la comunicación que transmiten al mundo este genocidio».

Desde la convocatoria consideran que «es el momento de obligar a Israel y a Benjamín Netanyahu a declarar un alto el fuego inmediato, a emprender el camino de la negociación, a retirarse de Gaza, a no obstaculizar la ayuda humanitaria urgente y a la reconstrucción de infraestructuras para luchar contra la desnutrición y asegurar unas condiciones de vida mínimamente dignas».

Ante la gravedad de la situación, la iniciativa Gernika-Palestina propone esta movilización para el conjunto de Euskal Herria mañana 5 de septiembre, viernes, que consistirá en caceroladas frente a todos los ayuntamientos a las 19.00 horas. «Llamamos a todos los agentes sociales y a la sociedad vasca en general a que continúen solidarizándose con Palestina y en favor de la justicia y la paz».

Respuesta conjunta

Ante la mencionada situación, Gernika-Palestina va a poner en marcha una ronda de contactos para en las próximas semanas o meses dar un nuevo paso en la articulación de una respuesta conjunta.