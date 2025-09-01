Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Apertura del plazo de inscripción para estudiar en el euskaltegi municipal en este curso

J. F. M.

HERNANI.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

Hoy se abre el plazo de matriculación en el euskaltegi municipal de Hernani. El plazo de inscripción para aprender o mejorar euskera en el curso 2025/2026 estará abierto hasta el 24 de septiembre. Las clases serán de septiembre a junio.

El euskaltegi municipal de la localidad cuenta con una amplia oferta en todos los niveles, con clases presenciales o de autoprendizaje. Se imparten clases para preparar títulos oficiales de euskera y, en el caso de los títulos de HABE, el euskaltegi ofrece la posibilidad de obtenerlos allí mismo.

Ayudas económicas

Para que aprender o mejorar euskera esté al alcance de cualquiera, el Ayuntamiento de Hernani otorga ayudas económicas al alumnado del euskaltegi municipal. El Consistorio asume el 70% de la matrícula de todas las personas empadronadas en Hernani. En el caso de los desempleados, estudiantes, jubilados o con diversidad funcional, la ayuda es del 90%.

Por otro lado, los estudios de nivel A1 y A2 (para toda la ciudadanía) y C1 (para estudiantes de 16-18 años) tienen precio especial gracias a la ayuda de HABE.

Todo el que quiera recibir más información o apuntarse para el nuevo curso lo puede hacer en el propio euskaltegi, en Karobieta 63 (9.30/13.30 y 16.30/19.30 de lunes a viernes) o bien por medio del correo electrónico euskaltegi@hernani.eus o el teléfono 943 33 18 96.

Apertura del plazo de inscripción para estudiar en el euskaltegi municipal en este curso