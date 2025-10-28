Contundente triunfo del Mundarro ante el colista en Zarkumendegi

Juan F. Manjarrés Astigarraga. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Buena victoria del Mundarro Petritegi ante el colista Mariño, tras la derrota sufrida la semana pasada en Hondarribi. Primer tiempo de dominio astigartarra, ante un Mariño colocado atrás, sin grandes oportunidades, hasta que Iñigo Mendiburu acertó de cara a gol. Con el 1-0 se llegó al descanso.

Tras el descanso, los morados metieron una marcha más, llegando las ocasiones y los goles, ante un Mariño que veía venir el chaparrón. Así Iñigo Mendiburu logró otros dos y Manex Goikoetxea el cuarto. Esto trajo una relación en el Mundarro, que supieron aprovecharlo los visitantes logrando dos goles y poniendo cierto nerviosismo en la parroquia local. Todo volvió a su sitio cuando Xabi Zubiarrain, tras el saque de un córner, logró el definitivo 5-2 y volvió el control del partido para el Mundarro.

Son 6 partidos jugados, tres victorias y tres derrotas, en un grupo que marcha muy igualado, púes está el Mundarro a solo 2 puntos de la segunda posición. Ahora toca jugar este domingo en Martutene ante el Roteta, que lleva un punto más, en un partido que será duro y donde se espera que los morados pongan el juego y la actitud que necesitan estos partidos.

