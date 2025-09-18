Primer punto para el Euskalduna en División de Honor Regional

El Diario Vasco ANDOAIN. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Primer punto de la temporada, a domicilio, para el Euskalduna en esta recién estrenada categoría en División de Honor Regional. Los de Aitor Gaztañaga realizaron un buen partido que estuvo bastante equilibrado. «Hay que tener en cuenta las dimensiones del terreno de juego y que el Mutriku le tiene cogida muy bien la medida a su campo. Nosotros, al igual que la mayoría de rivales que acuden allí, no estamos acostumbrados a jugar en ese espacio y se suele notar en el resultado», destacó el entrenador del Euskalduna.

Pero los andoaindarras salieron bien al partido, a pesar de que el Mutriku en los primeros 20 minutos tuvo hasta tres saques de esquina para poder adelantarse, pero no lo hizo. En el minuto 27, el Euskalduna sacó un córner y lo aprovechó Aiheko Miranda, subiendo al marcador el 0-1.

Con esta ventaja, en el minuto 40, el portero del Mutriku vio la doble amarilla y fue expulsado. Aunque los costeros se quedaron con uno menos en el terreno de juego, como explicó Gaztañaga, «en campos como el de Mutriku jugar con 10 no se nota demasiado. Ellos están muy acostumbrados».

Tras el descanso, y aunque el Euskalduna tuvo más ocasiones en la segunda parte para aumentar la ventaja, fueron los locales los que lograron empatar en el minuto 60 y con el 1-1 finalizó el encuentro.

«Estoy contento con el trabajo del equipo que hizo un buen partido en un campo difícil como es el de Mutriku. Estoy seguro de que muchos equipos de la categoría se dejarán seguramente puntos esta temporada allí, así que sumar uno ha sido positivo», destacó el mister.

Alineación del Euskalduna: A. Iraola, A. Setien, O. Belaunzaran, A. Miranda, J. Etxeverria, O. Parada, O. Otegi, J. Valencia, A. Castro, E. Ormaetxea y J. Areizaga (A. Tellechea, U. Brosa, D.A.Cevallos, E. Osamudamen, I. Brosa, I. Gurrutxaga e I. Ruiz de Larrinaga).