La obra teatral 'Gabriel Arestirekin' llega este viernes a Bastero kulturgunea

El telón de Bastero se abrirá este viernes, a las 19.30 horas, para ofrecer a los andoaindarras una propuesta teatral en euskera con ... la obra 'Gabriel Arestirekin Ikuskizuna', creada e interpretada por Kandido Uranga e Iñaxio Tolosa. Este trabajo llega al municipio coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del poeta y escritor vizcaíno.

Gabriel Aresti fue uno de los escritores y poetas más renovadores de la literatura vasca del siglo XX. Junto con Txillardegi y Saizarbitoria, fue uno de los principales innovadores de la literatura vasca, tanto en su forma como en sus contenidos. «Sus palabras siguen vivas y para recordarlas llega este trabajo 'Gabriel Arestirekin', una obra de teatro creada con la voz, el cuerpo, la música, la creatividad y el impulso para experimentar», describen los organizadores sobre ella.

Como decía Ángel Erro en uno de sus poemas, 'todo está dicho, pero no por mí'. El espectáculo 'Gabriel Arestirekin' se compone de dos partes. Por una parte, se basa en la obra de ficción Gabriel Aresti Eibarren, escrita por Pedro Alberdi. Con motivo de la etapa en la que Gabriel Aresti trabajó en Eibar, el escritor eibartarra recreó tres o cuatro horas de su día a día en un precioso cuento. Los directores de este espectáculo han adaptado dicho relato y lo han convertido en obra de teatro.

Por otra parte, recitan el poema de la letra Q Profeta bati del libro de 'Gabriel Aresti Harri eta herri'. «Aunque hayan transcurrido 60 años de la publicación de dicho trabajo, su atmósfera y espíritu coinciden a la perfección con la situación y sociedad actuales», destacan los responsables.

«La poesía está hecha para el pueblo», reivindicaba Aresti y buscaba que «el pueblo interiorizase sus palabras, aunque sea a martillazos. Esas palabras siguen vivas, y eso es lo que nos quiere recordar 'Gabriel Arestirekin', una obra de teatro creada con los sencillos medios de los actores: voz, cuerpo, música, creatividad) y su afán por experimentar», concluyen.

Los vecinos interesados en ver este espectáculo teatral en Bastero este viernes todavía están a tiempo de comprar sus entradas tanto en taquilla como de forma online.