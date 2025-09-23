La obra teatral 'Castúa' se podrá ver este viernes en Bastero kulturgunea

El Diario Vasco Andoain. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Este viernes, 26 de septiembre, desde el Hogar Extremeño de Andoain van a organizar una obra teatral que se podrá ver en Bastero kulturgunea, a las 19.30 horas. La obra será 'Castúa' de la compañía Almor Movimiento que vendrá desde Cáceres. La iniciativa es gratuita, aunque todas las personas interesadas en ver este teatro pueden conseguir entrada a través de kutxabank, del correo electrónico heelmiajondeloscastuos@gmail.com ó en el número 943 300796.

Desde el Hogar de Extremadura de la localidad destacan que «es una obra de teatro que lleva al público a un emocionante viaje a través de la historia de Extremadura por parte del siglo XX, combinando la rica tradición con la historia de nuestra tierra. Este viaje recorre las Misiones Pedagógicas, las revueltas campesinas, la Guerra Civil y la diáspora extremeña, para reflexionar sobre nuestra historia conjunta, el retrato de quiénes somos y el futuro de aquello que queremos construir como extremeños y extremeñas»

Protagonizada por Sara Jiménez, «busca recuperar la memoria colectiva de Extremadura a través de una interpretación emocional, comprometida y simbólicamente ligada a la tierra. La actriz, sola en escena y con un montaje escénico minimalista, recrea episodios clave de la historia extremeña desde la perspectiva de quienes rara vez la cuentan: las mujeres, los olvidados y los resistentes. La obra utiliza como hilo conductor distintos trajes y elementos simbólicos de Extremadura, cargados de historia, para tejer un relato donde se mezclan el dolor, la lucha, la alegría y la identidad del pueblo extremeño. El enfoque es emocional y sensorial, con una fuerte carga de reflexión social y cultural», añaden.

La dramaturgia y la dirección de Laura Durán, el espacio sonoro de Carlos Pérez y el diseño de iluminación de Ana Báez, completan el equipo de esta obra teatral que llegará este viernes al escenario de Bastero. «El público ha coincidido en valorarla como una experiencia transformadora y necesaria», concluyen.