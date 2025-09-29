Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Andoain

EAJ-PNV celebra la apertura de la Ludoteca de Belabi, «un proyecto diseñado e impulsado por nosotros»

Desde el partido quieren hacer hincapié «en que no puede olvidarse que el inicio de este proyecto surgió del departamento que dirigió M.J. Izagirre»

María Cortés

María Cortés

Andoain

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

EAJ-PNV de Andoain celebra la inauguración de la nueva Ludoteca de la calle Belabi, «un proyecto que responde a una necesidad evidente y que ... fue concebido, planificado e impulsado por nosotros en la pasada legislatura». Aunque la apertura se produjo la semana pasada bajo el mandato de EH Bildu, «no puede olvidarse que el origen, el diseño y el impulso inicial de este equipamiento corresponden al departamento de Juventud que dirigía la jeltzale Mari Jose Izagirre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EAJ-PNV celebra la apertura de la Ludoteca de Belabi, «un proyecto diseñado e impulsado por nosotros»