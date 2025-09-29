EAJ-PNV celebra la apertura de la Ludoteca de Belabi, «un proyecto diseñado e impulsado por nosotros»

EAJ-PNV de Andoain celebra la inauguración de la nueva Ludoteca de la calle Belabi, «un proyecto que responde a una necesidad evidente y que ... fue concebido, planificado e impulsado por nosotros en la pasada legislatura». Aunque la apertura se produjo la semana pasada bajo el mandato de EH Bildu, «no puede olvidarse que el origen, el diseño y el impulso inicial de este equipamiento corresponden al departamento de Juventud que dirigía la jeltzale Mari Jose Izagirre».

Según destacan desde este partido de la oposición, «la antigua ludoteca de Karrika sufría graves limitaciones físicas y el servicio necesitaba una mejora profunda. Durante la pandemia, esas deficiencias quedaron aún más claras, lo que llevó a EAJ-PNV a dar el paso decisivo para poner en marcha la nueva Ludoteca que ahora está ubicada en la calle Belabi. Hace 3 años, en 2022, comenzaron los trámites de licitación y en marzo de 2023 las obras ya estaban encarriladas, con un presupuesto aprobado de 312.774 euros», añadiendo que «han tenido que pasar más de dos años para que el proyecto llegue a buen puerto y se equipe con el mobiliario necesario, mucho más tiempo del previsto inicialmente».

A pesar de esa demora, para EAJ-PNV «lo verdaderamente importante es que se ha podido abrir para los más pequeños del municipio un servicio que nace de la iniciativa y la responsabilidad de gestión del PNV».

Los jeltzales subrayan que la apertura ha sido un motivo de celebración para todos los andoaindarras, especialmente para las niñas y niños, porque disfrutarán desde este próximo mes de octubre de un equipamiento moderno, seguro y adecuado a sus necesidades. El portavoz Imanol Goenaga reclama que «la Ludoteca de Belabi lleva la firma del PNV, que con hechos demuestra su compromiso con la infancia y con la mejora de los servicios públicos de Andoain».

El grupo municipal jeltzale quiere además agradecer el trabajo realizado por todas las personas de la Ludoteca y del departamento de Juventud que, con su dedicación y esfuerzo, han contribuido a que este proyecto sea una realidad.