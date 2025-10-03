Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El División de Honor Regional de fútbol del Euskalduna recibe esta tarde al Hernani

M. C.

ANDOAIN.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Nueva cita liguera en Ubitarte para el División de Honor Regional de fútbol masculino del Euskalduna. Los de Aitor Gaztañaga recibirán esta tarde al Hernani, a las 17.00 horas. Los andoaindarras lucharán por lograr la primera victoria de la temporada, dejando atrás la derrota cosechada el pasado fin de semana a domicilio ante el Elgoibar. En Mintxeta, en la primera ocasión clara que tuvo el conjunto local, el Elgoibar no falló y subió el 1-0. El Euskalduna tuvo un claro 'uno contra uno', poco después, pero no se materializó. No hubo mucho más en la primera parte.

Tras el descanso, el Euskalduna tuvo varias ocasiones para conseguir el empate, pero tampoco llegó. En esa insistencia por darle la vuelta al marcador, el equipo de Gaztañaga dejó más espacios libres en defensa y en una jugada no demasiado clara, el árbitro les pitó penalti en contra que el Elgoibar subió. En el 87, Jon Areizaga logró recortar distancias con el 2-1, y además hubo varias ocasiones claras para empatar, pero no se logró y el Elgoibar, en una contra, subió el tercero y definitivo gol para el 3-1.

«En esta categoría, cuando fallas y perdonas, el rival no lo hace y eso sucedió en Elgoibar», destaca el entrenador.

