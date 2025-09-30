Cuatro conferencias y una exposición en torno a la conexión entre la A-15 y N-I

El proceso que el Ayuntamiento de Andoain puso en marcha para dar a conocer entre la ciudadanía las dos alternativas de mejora de la conexión ... entre la N-I y la A-15 entra en su fase final. Antes de pedir la opinión de los vecinos y vecinas, se ha preparado una exposición comparativa de ambos proyectos y cuatro conferencias. Ayer, en rueda de prensa, el alcalde Andoni Álvarez explicó que «antes de pedir una opinión, la ciudadanía debe recibir información. Por ello, hemos invitado a profesionales expertos para hablar sobre los aspectos positivos y negativos de los proyectos en temas ambientales, de salud, económicos y urbanísticos. Todo esto se complementará con la exposición comparativa que se organizará en la entrada principal de Bastero kulturgunea».

De esta manera, la muestra en la casa de cultura estará abierta del día 7 al 22, mostrando, a través de fotografías e información detallada, los recorridos generales de las dos alternativas y los cambios concretos en cada zona.

Asimismo, en el propio Bastero, los días 7, 9, 14 y 22, personas expertas analizarán diferentes aspectos de ambas propuestas. La primera cita será el día 7 con Pello Lozano, con una charla sobre medio ambiente y análisis de impacto territorial. El día 9, Aitana Lertxundi tratará sobre el impacto de la contaminación de la carretera en la salud. El día 14, de la mano de José María Abad se hablará sobre el análisis del retorno económico de las distintas alternativas y finalmente, el día 22, con Ander Gortazar, se pondrán encima de la mesa las diferentes opciones del desarrollo urbanístico de Andoain.

La filosofía de este proceso es clara: ofrecer a la ciudadanía todas las herramientas necesarias para acceder a la información: «Hemos puesto todos los recursos a disposición de la ciudadanía para que pueda emitir una opinión informada. Es importante visitar la exposición, escuchar las conferencias y completar las encuestas, para que todas las opiniones se reflejen en las decisiones del Ayuntamiento», subraya el alcalde.

Recogida de opiniones

El proceso de socialización se inició antes del verano, con el objetivo de reforzar el papel y la influencia de la ciudadanía en los principales proyectos del municipio. «La filosofía principal es 'El pueblo lo hace el pueblo': dar voz a los habitantes de Andoain, recoger opiniones y dibujar conjuntamente las políticas municipales.

En los primeros pasos se elaboró un diagnóstico sobre el tema, se realizaron sesiones para escuchar a los principales agentes locales y se puso la información a disposición de la ciudadanía en una plataforma digital», destacó el alcalde Andoni Álvarez, matizando que «ahora, la exposición y las conferencias abiertas hasta octubre constituyen el último paso previo, ofreciendo a todos los habitantes la oportunidad de participar directamente en una recogida de opiniones que tendrá lugar del día 7 al 22; en formato online del 7 al 13 y presencialmente del 15 al 22».

Las aportaciones recogidas se incorporarán en la fase final, y el Ayuntamiento asumirá los resultados para presentar una decisión conjunta basada en la opinión de la ciudadanía. «Siempre hemos creído que en este tema tan importante para el futuro de nuestro municipio es indispensable saber lo que opinan los andoaindarras. Por eso les animamos a que participen y den su opinión», concluyó el primer edil.