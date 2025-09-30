Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros del equipo de gobierno en la presentación realizada ayer en el salón de plenos del ayuntamiento. MARÍA

Andoain

Cuatro conferencias y una exposición en torno a la conexión entre la A-15 y N-I

Expertos en diferentes materias darán las charlas en Bastero, pero además, del 7 al 22 de octubre, los andoaindarras tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre el tema

María Cortés

María Cortés

Andoain

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

El proceso que el Ayuntamiento de Andoain puso en marcha para dar a conocer entre la ciudadanía las dos alternativas de mejora de la conexión ... entre la N-I y la A-15 entra en su fase final. Antes de pedir la opinión de los vecinos y vecinas, se ha preparado una exposición comparativa de ambos proyectos y cuatro conferencias. Ayer, en rueda de prensa, el alcalde Andoni Álvarez explicó que «antes de pedir una opinión, la ciudadanía debe recibir información. Por ello, hemos invitado a profesionales expertos para hablar sobre los aspectos positivos y negativos de los proyectos en temas ambientales, de salud, económicos y urbanísticos. Todo esto se complementará con la exposición comparativa que se organizará en la entrada principal de Bastero kulturgunea».

