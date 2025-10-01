«Apoyamos los proyectos estratégicos, pero exigimos transparencia y rigor»

El PSE-EE de Andoain ha querido mostrar su apoyo a la búsqueda de financiación para la ampliación del polideportivo Allurralde y a la ... construcción de un nuevo pabellón municipal de Servicios. Ambos proyectos, recuerdan, «son fruto de la apuesta, trabajo y la determinación», del anterior gobierno municipal, liderado por el PSE-EE y en coalición con EAJ/PNV».

En este sentido, el portavoz del grupo socialista, Aritz Alkain, destaca que el recorrido de ambos proyectos «no empieza ahora», ya que «comenzó en 2021 gracias a la iniciativa del anterior gobierno de coalición que impulsó la redacción del pabellón municipal y fueron las concejalías de Deporte y Urbanismo, lideradas ambas por el PSE-EE, las que pusieron en marcha la redacción del proyecto de la ampliación del Polideportivo que se adjudicó en junio de 2023 por un importe de 246.900,50 euros y que acaba de ser finalizado y entregado».

Ante el anuncio para la solicitud de un préstamo bancario de 17,8 millones de euros para la financiación de estos proyectos, «una operación financiera que, de confirmarse, supondría uno de los mayores endeudamientos de la historia del municipio», el PSE-EE ha exigido al alcalde Andoni Álvarez que actúe «con transparencia y ofrezca a la ciudadanía explicaciones claras y datos concretos».

Alkain, recuerda que «el alcalde ha comparecido públicamente hasta en dos ocasiones para anunciar este préstamo antes incluso de presentar los proyectos a la ciudadanía, un curioso ejemplo de participación ciudadana y de transparencia. Pero en ninguna de esas comparecencias ha explicado qué medidas extraordinarias piensa adoptar para garantizar el pago de una deuda de tal magnitud». Para el PSE-EE, «hasta ahora EH Bildu, solo ha buscado un titular de prensa, pero no ha ofrecido ni certezas ni garantías reales». En este sentido, el partido socialista trasladó en el último Pleno una batería de preguntas clave que el alcalde tampoco respondió.

Los socialistas de Andoain han querido dejar claro que comparten la necesidad de ampliar el Polideportivo y construir el nuevo pabellón de servicios, sin embargo, advierten que «la seriedad, la transparencia y la planificación rigurosa no son una opción, son una obligación». El PSE-EE subraya que su voto afirmativo a la propuesta del equipo de gobierno en el pasado Pleno se limita únicamente a la creación de las partidas presupuestarias necesarias para iniciar los trámites administrativos que permitan estudiar la posible obtención del préstamo. «Pese a que EH Bildu ha intentado mantenernos al margen de cualquier tipo de negociación, apoyamos este trámite inicial por responsabilidad y porque se trata de proyectos que nacieron con nosotros. Pero nuestro apoyo no significa un aval a la gestión del alcalde ni un cheque en blanco al préstamo, y en ningún caso supone que vayamos a respaldar la operación financiera que nos presenten en los próximos meses», aseguran.

Control y exigencia máxima

El principal grupo de la oposición anunció que ejercerá un control exhaustivo sobre el proceso, exigiendo datos, estudios y previsiones económicas que garanticen que la operación no compromete las políticas sociales, la vivienda, los servicios municipales ni las necesidades de las familias más vulnerables, que son líneas rojas para su formación.