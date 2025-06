«Vuelvo casi diez años después con mucha más experiencia y muchísima ilusión»

El portero irundarra Jon Tena será uno de los encargados de proteger las redes en el nuevo proyecto del Real Unión en 2ª RFEF. Es ... una categoría que Tena conoció en una de las cuatro temporadas que ha pasado en Barakaldo y que saldó con un ascenso que llevó al conjunto fabril a competir la pasada campaña en 1ª RFEF.

Tena pasó tres años en el Real Unión, primero cedido por la Real Sociedad, club en el que se formó, y después desvinculado ya de la entidad txuriurdin. «Salí del Real Unión hace casi diez años y firmé por el Amorebieta». Vivió después una curiosa experiencia exótica en Islandia cuyos ritmos de competición le descabalgaron un poco del mercado español, pero se reenganchó en un Barakaldo que estaba en 3ª RFEF. «Había estado entrenando con el Real Unión, pero tuve una rotura de aquiles. Fui a Barakaldo con la esperanza de estar bien recuperado». Así era. En cuatro años en la Margen Izquierda ha jugado más de 80 partidos y disfrutado de dos ascensos.

Ahora regresa a su ciudad «mucho más maduro que cuando me fui, con muchas experiencias a mis espaldas. Volver al Real Unión es un reto que afronto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Me fui siendo el portero joven que recibía consejos y ahora espero poder aportarlos yo desde todas esas experiencias que he tenido». Con 32 años, está en el momento álgido de la carrera de un portero «y he vivido tantas cosas que creo que entre mis labores esta temporada estará tener enchufados a los jóvenes, ser un ejemplo y ayudar a que rememos todos en la misma dirección».

Conoce al que será su técnico, Ramsés Gil, de haber jugado contra su equipo. «Me parece un gran entrenador. Nos va a venir fenomenal». Tena coincide con él en que no tiene sentido hablar del ascenso en estos momentos. «Eso está lejísimos. Lo importante ahora es formar un buen equipo, hacer grupo y no mirar más allá del siguiente partido».

Llegan Fontán y Gaubeka

Por otra parte, el Real Unión ha confirmado también esta semana la llegada de dos jugadores, el lateral derecho gallego, Javi Fontán, y el mediocentro vizcaíno Beñaut Gaubeka, ambos de 25 años.

Fontán llega tras haber ascendido de 2ª a 1ª RFEF con el Pontevedra y Gaubeka lo hace desde una SD Logroñés que ha jugado el play off de ascenso a 1ª RFEF.