Unai Barreto y Faílde llaman a la puerta de Mozas con su plata en el mundial juvenil al cuello

Mozas quiso dedicar unas palabras para los dos jugadores del club, David Faílde y Unai Barreto, que han logrado el subcampeonato del mundo juvenil ... el pasado domingo. «He visto todos los partidos que han jugado y no puedo decir más que cosas buenas».

El técnico amarillo recordó que «Faílde es el mejor portero de esta generación y por eso apostamos por él. Se lesionó durante el mundial y no pudo estar una semana y la selección lo notó. Volvió y paró a un altísimo nivel». Su actuación mundialista ha sido especialmente destacada en todos los análisis. «Viene pisando fuerte y se marchó de casa para poder trabajar más y mejor porque tiene muy claro que quiere ser profesional del balonmano. Estoy seguro de que esta temporada se lo va a poner difícil a nuestros dos porteros del primer equipo».

El caso de Barreto también es llamativo. «En su puesto, el titular era Sergio Sánchez, del Ademar, mejor extremo izquierdo del mundial, pero cada vez que ha salido, lo ha hecho muy bien. Ha metido goles importantes, como los que hizo en la remontada contra Egipto». También ha acumulado minutos en el avanzado del 5:1 y todo eso «siendo Promesas, es decir, dos años más joven que la edad máxima que se permitía en este mundial. Creo que es importante para Irun ver a un chico de la ciudad haciendo cosas así en la selección, porque ha habido jóvenes del Bidasoa, pero que igual no eran de Irun. Unai tiene un talento especial, en el juego y en lo mental. Durante la temporada estará en dinámica de primer equipo y nos va ayudar en Asobal. Es una de nuestras apuestas de futuro más importantes», aseguraba Álex Mozas.