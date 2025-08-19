Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Barreto, de espaldas, y Faílde, dos destacados con la selección de España juvenil subcampeona del mundo. RFEB

Irun

Unai Barreto y Faílde llaman a la puerta de Mozas con su plata en el mundial juvenil al cuello

Iñigo Morondo

Martes, 19 de agosto 2025, 20:58

Mozas quiso dedicar unas palabras para los dos jugadores del club, David Faílde y Unai Barreto, que han logrado el subcampeonato del mundo juvenil ... el pasado domingo. «He visto todos los partidos que han jugado y no puedo decir más que cosas buenas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Unai Barreto y Faílde llaman a la puerta de Mozas con su plata en el mundial juvenil al cuello

Unai Barreto y Faílde llaman a la puerta de Mozas con su plata en el mundial juvenil al cuello