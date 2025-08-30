Tres detenidos en Irun por el robo de una riñonera con un arma blanca y la técnica del 'mataleón'

IAgentes de la Ertzaintza detuvieron la noche del miércoles a tres hombres por asaltar a otro para robarle una riñonera en la que portaba diversas ... pertenencias practicándole la técnica del 'mataleón'. También se les ha investigado por delitos de estafa por utilizar su tarjeta de crédito para realizar compras.

Según ha informado este sábado el Departamento de Seguridad, el robo se perpetró sobre las once de la noche en plena calle. La víctima se personó seguidamente en la Ertzain-etxea de Irun para denunciar que tres hombres le habían abordado por la espalda realizándole la técnica de estrangulamiento de cuello llamada 'mataleón'. Además, mantuvo que le habían amenazado con un arma blanca para sustraerle la riñonera que portaba y en la que guardaba diversa documentación, tarjetas de crédito y dinero en metálico, además de otros enseres. Asimismo, le estaban llegando en ese momento notificaciones al teléfono móvil informando de cargos en su tarjeta en diversos comercios.

Los agentes se desplazaron a la zona en la que se encontraban estos negocios y localizaron a tres varones que mantuvieron una actitud esquiva hacia ellos. Procedieron a identificarles, y en un cacheo superficial, les encontraron varios objetos pertenecientes a la víctima. Por ello, fueron detenidos por sendos delitos de robo con violencia.

Tras investigaciones realizadas estos días por la Ertzain-etxea de Irun, se ha comprobado que habían realizado compras con la tarjeta del denunciante, y también se les han abierto diligencias como investigados por delitos de estafa.

Los tres detenidos, de 27, 34 y 35 años,, y con diversos antecedentes policiales, fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, dos de ellos han ingresado en prisión.