La Semana de la Montaña diversifica la forma de mirar hacia los montes

La Semana de la Montaña de Irungo Mendizaleak celebrará desde el próximo martes, 9 de diciembre, hasta el siguiente viernes, 12 de diciembre, una nueva ... edición.

Esta cita es un referente entre las actividades que la sociedad organiza para sus socios, aunque es algo abierto que atrae también a muchos otros irundarras amantes de la mantaña. La programación que diseña la asociación montañera suele reunir un interesante elenco de nombres propios como protagonistas de las conferencias que se plantean.

Martes, 9 de diciembre Charla del escalador Mikel Zabalza sobre su experiencia abriendo rutas en el Himalaya.

Miércoles, 10 de diciembre. Charla de Fidel Mendie Garrués sobre el Wadi Rum jordano, polifacético alpinista de Pamplona escalador, fotógrafo de montaña y esquiador extremo.

Jueves, 11 de diciembre Charla de socios Irungo Mendizaleak y presentación de audiovisuales.

Viernes, 12 de diciembre Charla de Koke Lasa sobre sus vivencias realizando el Great Himalaya Trail de 1.600 kilómetros.

Lugar y hora Todas las actividades tendrán lugar en el local social de Irungo Mendizaleak (C/ Larretxipi, 13) a las 19.30 horas.

No será una excepción la edición de este año que, como es habitual, se desarrollará de martes a viernes en cuatro sesiones, todas con hora de arranque a las 19.30 horas y todas con el local social de Irungo Mendizaleak (c/ Larretxipi, 13) como escenario.

Aventureros singulares

La primera de las charlas de este año la ofrecerá Mikel Zabalza, reconocido escalador en roca y hielo que ha estado 25 años abriendo rutas en el Himalaya y el Karakorum. No viene a presumir de cumbres sino a contar cómo es estar 15 días en una pared virgen o cómo se toma la decisión de dar media vuelta a 100 metros de la cima del Nuptse para seguir vivo.

El miércoles será el turno de Fidel Mendia. Aunque es conocido también por su condición de esquiador extremo, el pamplonés viene en este caso a hablar desde su vertiente de escalador para dar cuenta de su experiencia en el Wadi Rum jordano, con interminables ascensos por roca pura.

La tarde del jueves se reservará para los socios, que contarán sus experiencias y se presentarán varios audiovisulaes.

Para poner la guinda a la programación, el viernes acudirá al local de Irungo Mendizaleak Koke Lasa. El experimentado alpinista se embarcó, en solitario (y sin sherpas), en la realización del Great Himalaya Trail, el sendero más largo y salvaje del mundo. Se trata de recorrer todo Nepal a pie y Lasa abordó el viaje como casi nadie lo ha hecho: sin prisas (75 días), sin filtros, compartiendo té con mantequilla de yak y durmiendo en casas de piedra a 4.500 m.

Ascendió 18 cotas por encima de los 5.000 (varias por encima de los 5.500) y viene a contar como cruzó nieves profundas, ríos helados, puentes colgantes y tormentas de granizo a 5.400 m y cómo se refugió «en la sonrisa eterna de los niños nepaleses».