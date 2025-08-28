Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un cartel avisa en Telleria del cierre del puente a partir del lunes para iniciar su demolición. FOTOS: MORONDO

Irun

El puente de Tellería en Ventas se cerrará el lunes para que Adif proceda a su derribo

Se ha habilitado un paso provisional a petición del Ayuntamiento desde Andrearriaga a Aranibar hasta que se construya el nuevo puente de Telleria

Iñigo Morondo

Irun

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

El desarrollo de los trabajos previos necesarios para adaptar las infraestructuras ferroviarias de manera que los trenes de alta velocidad puedan llegar hasta la frontera ... con Francia sigue dando pasos. El corte del servicio de este verano, que en lo que a Irun respecta está previsto hasta el 20 de septiembre, estaba motivado por diferentes obras en varios puntos de la red entre la frontera y Hernani.

