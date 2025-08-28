El puente de Tellería en Ventas se cerrará el lunes para que Adif proceda a su derribo

El desarrollo de los trabajos previos necesarios para adaptar las infraestructuras ferroviarias de manera que los trenes de alta velocidad puedan llegar hasta la frontera ... con Francia sigue dando pasos. El corte del servicio de este verano, que en lo que a Irun respecta está previsto hasta el 20 de septiembre, estaba motivado por diferentes obras en varios puntos de la red entre la frontera y Hernani.

En el contexto más local, la ejecución de trabajos para doblar la vía en el túnel de Gaintxurizketa ya era razón suficiente para que se necesitara parar la circulación de trenes, pero no era el único trabajo previsto aquí.

A finales de julio, según informó la Asoaciación de Amigos del Ferrocarril Bidasotarra 7301, se produjo el traslado del Gabinete de Circulación de la estación de Irun a la que será su nueva ubicación. Una vez que el edificio anexo a la nueva estación estaba construido y habilitado y ante la necesidad futura de acometer el derribo de la parte que queda del bloque de la edificación conocida como 'Internacional', esa oficina, desde la que se controlan 110 cambios de agujas, 102 señales luminosas y 56 contadores de ejes entre Ventas y el río Bidasoa, se ha trasladado a su nueva sede.

Los primeros trabajos para desarmar el puente se realizarán aprovechando el parón ferroviario previsto hasta el 21 de septiembre

Aún hay una tercera obra que se va a acometer, al menos parcialmente, aprovechando el parón circulatorio en las vías. Arranca el lunes con los trabajos previos y se trata del derribo y reposición del puente de Telleria, la conexión peatonal entre el núcleo del barrio de Ventas y la zona de Aranibar. La previsión es que entre labores previas, derribo y construcción de un nuevo puente con mayor gálibo, transcurran cuatro meses hasta que ese enlace entre los dos lados de la trinchera ferroviaria se pueda recuperar. Sin el viaducto de Letxunborro, la alternativa de bajar hasta Gabiria y enlazar con la rotonda de Tesa pasando bajo el ferrocarril no gustaba al vecindario, por larga (el triple de distancia) e incómoda (zona de entrada a polígonos industriales, paso en túnel...).

El Ayuntamiento canalizó una petición de paso alternativo para estos cuatro meses de obra y el gestor ferroviario del Estado lo ha concretado en unas escaleras que desde la calle Andrearriaga conectan con la parte del nuevo viaducto de Letxunborro que ya se ha construido. Aunque está en obras aún, se habilitará un paso de un par de metros durante este tramo final del año y una conexión en lado de Aranibar.

Transformación en marcha

Tanto el cierre de Telleria como la apertura del paso alternativo entrarán en funcionamiento el lunes. Laborda empatizó con las dificultades que las obras pueden suponer en el vecindario, pero recordó la transformación que «ya se empieza a ver en el barrio» fruto de las actuaciones ferroviarias «y de los acuerdos que desde el Ayuntamiento alcanzamos con Adif y con el Ministerio de Transportes».

Así, aunque el Estado es quien está construyendo el nuevo viaducto de Letxunborro, que será para uso peatonal y ciclista, será el consistorio quien urbanice la zona para crear nuevos espacios abiertos, conexiones con ascensor y nuevos recursos públicos. «Tenemos aprobada una partida de 2,4 millones y en cuanto Adif termine su parte empezaremos la nuestra. Yo creo que el mes que viene licitaremos la primera parte de la serie de obras que tendremos que ir haciendo. Llevará tiempo hacerlo todo, pero esa parte del nuevo vial y la conexión con el barrio irá seguida a la del Adif», anunció Laborda.