Un nuevo establecimiento hostelero de Irun baja la persiana: «Me llevo mucho más de lo que esperaba»

L. G. Miércoles, 9 de abril 2025, 07:49

La cafetería Denak Elitxu, ubicada en el barrio de Lapitze de Irun, ha cerrado sus puertas este 21 de marzo, tras dos años y medio de actividad. La noticia ha sido comunicada de manera cercana por su propietaria, quien ha dejado un mensaje en la puerta del establecimiento para despedirse de su clientela.

«El 21 de marzo la Cafetería Denak Elitxu cierra sus puertas, después de dos años y medio. A mi querida clientela, vecinas y vecinos que me habéis tratado estupendamente y que lo que me llevo es mucho más de lo que me esperaba, me habéis hecho de vuestra familia. No tengo palabras de agradecimiento, muchísimas gracias de corazón», expresa la nota que ahora acompaña la fachada del local.

En su despedida, la propietaria también ha querido tranquilizar a sus clientes y amigos asegurando que no se marcha lejos: «Bueno, la cafetería cierra, pero yo no me marcho muy lejos. Os voy a seguir dando la tabarra por aquí siempre que pueda».

Durante el tiempo que ha permanecido abierta la cafetería irundarra se ha consolidado como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, ofreciendo un ambiente familiar y acogedor. La noticia de su cierre ha sido recibida con tristeza por parte de los clientes habituales y vecinos del barrio. Aunque el establecimiento se despide, el vínculo creado entre su propietaria y la comunidad de Irun promete mantenerse vivo.

